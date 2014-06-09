港报财经评论：环球经济回暖，选买嘉里物流--经济日报6月7日

环球经济回暖，选买嘉里物流/ 林瑞芬

欧洲央行如期实现负利率，美股周四虽抽高，A股始终不争气，而且港股大致已偷步消化消息，昨跌158点至22,951收市；大市成交额564亿港元。恒指可否向23,500至24,000高位区进发，还看A股的指引，下周望有佳音来自MSCI。上证昨收2,029点，微跌10点。回顾周四金价先跌后升表现，反映市场虽已对欧洲央行负利率之出手预期，但央行总裁德拉吉之后在新闻发布会再提出另有措施刺激经济，有喜出望外之感。欧洲央行将三大利率（隔夜存款利率、再融资利率及边际利率）下降，好明显目的只有一个，想推动银行向经济体作出借贷，以刺激经济。央行另有公布结束证券市场计划（SMP）的冲销以及4,000亿港元长期目标长期再融资操作（LTRO），作用都是为增加银行流动性。据德拉吉透露，正准备实施购买资产担保证券（ABS）计划，即变相QE，又令投资者存在量宽的憧憬难怪金价有如此反应。

欧央行的出手虽然勇，但达预期刺激经济目标的同时，有得可能有失，有分析认为银行会将它们在欧洲央行存钱承担的新增成本转嫁给客户；存款还要交使费，也可能会鼓励银行投资于风险较高的资产以获得高回报，由此推动下一个资产泡沫风险。此外，银行还很可能增加购买政府债券的权重，如果再次发生金融冲击，银行和政府间相互依存和互相拖累的程度会进一步加深。事实上，周四欧元区二线国家国债收益率又已进一步跌至接近历史低位水准，此等地区经济实力是否应该如此低息，也是值得深思。或许真的如诺奖得主克鲁格曼所论，投资者必须接受低利率环境将成为一种“新常态”。

欧洲落力提振经济，中国又频推微刺激，美国经济仍在回升势途中，对环球经济面都有少许憧憬，起码有中国二季度刺激回稳。由此，物流股可以望多几眼。其中，可以跟进下只嘉里物流 。引述巴克莱最近与集团高管会议后报告跟进最新营运状况启示。一来，虽然预计集团的内在增长于2014年度只有5至6%左右，但管理层将致力于提升利润率，这可通过改善客户结构和业务结构的方法以及投资高回报率项目来实现。(B05)

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息率逾7厘，建行可低吸/ 余少文

中国内地股市弹完又跌，国企指数暂失方向，投资者以观望为主，而四大行重上牛熊分界线，当中建设银行 今年盈利增长料降至单位数，但可维持7厘以上息率。A股昨日下挫，国指受累全日跌23点或0.2%，收报10,340点，成交额增加至129亿港元，仍有46%主机板H股逆市上升；而红筹指数跌24点或0.6%，收报4,248点，成交额在“三连跌”下增加至41亿港元。

建行在四大行中规模排第二位，却是唯一一只以H股为主的国企，即大股东所持的股份为H股而非A股，故其在A股的指数的比重不及中小型内银股，但其在恒生指数的比重仅次于汇丰 和腾讯 ，其在国指的比重跟中国银行 和工商银行 一样都逾10%，在指数有一定重要性。建行今年第一季盈利658亿人民币，同比升10%，好过预期的单位数增长；环比升72%，维持过去5年首季环比增长逾70%的走势。内银股在利率市场化下，净息差有压力，但建行近年在利率市场化步伐下的表现好过市场预期，去年第一至第三季，每季净息差维持2.71%，第四季更升至2.83%，至少是过去5年最高季度，即使今年第一季净息差也有2.81%，较去年全年2.74%为高。

大和总研报告引述建行管理层表示，建行在中国内地楼按及物业发展借贷市场中，市占率最高，目前最大瓶颈在于贷款额度未有提高，惟需求上升下，潜在客户较难在短期内锁定贷款，令建行的议价能力提升，今年首季楼按利率为基准利率的1.01倍，较去年0.98倍为高。大和也因应建行净息差上升，加上楼价及物业发展贷款的议价能力提升，从而上调其盈利预测。建行首季不良贷款率1.02%，是2年来最高，加上首季不良贷款额908亿人民币，较去年同期高出17%，也较上年底增加6.4%，是近年增幅最大的第一季，确实反映建行正面对不良贷款双升的压力。建行过去四个季度盈利，保持同比9%至10%增长。(B04)