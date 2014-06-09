中国货币市场：供求平衡主要回购利率变动不大，月内资金预期稳定乐观

路透上海6月9日 - 中国银行间市场月内资金供求维持均衡态势，周一隔夜和七天期回购加权利率早盘变动微弱。目前机构多认为央行将继续呵护流动性，对半年末前预期稳定乐观。
交易员表示，不排除月末前资金面仍可能因时点因素产生波动，回购利率甚至会连续上行，但从今年政策基调和央行实际调控情况看，整体局面可控。
今年以来，中国人民银行政策实际执行力度已转为“中性偏松”。在4月下旬出台对县域金融机构定向降准措施后，近期再贷款也成为支持经济发展新热门工具。此外，日前官方还在定向降准范围、支持小微企业的再贷款和专项金融债规模等方面追加微调力度。
上海一银行交易员称，“央妈手上有那么多工具，月末前(资金)太大的波动应该不会有。”
她并指出，单就货币市场范围内的因素来看，平衡稳定是近日的主基调。放眼更长时间，则除需关注半年末时点对资金面的例行影响外，也还要关注贸易顺差等对外汇占款这些外部增量的影响。
大型券商--银河证券最新报告称，一年前发生的“钱荒”令中国债市投资者心有余悸。6月底料会出现季节性的利率波动，但无需过度担忧流动性，无论是利率还是融资可得性，都不会出现推动交易型机构被迫去杠杆的状况。
中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。
北京一大型券商交易员表示，与七天以内等期限相比，跨月资金供给相对略少。不过因一个月及以上品种成交一直不多，暂时还未到十分难求的程度。
北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5884 2.5979 -0.95
七天 3.1317 3.1592 -2.75
14天 3.1671 3.4445 -27.74
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.5450 0.8800 +266.50
七天 3.1550 2.9900 +16.50
14天 3.6350 3.3000 +33.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6300 2.6400 -1.00
七天 3.1300 3.1600 -3.00
14天 3.1500 3.4400 -29.00
Shibor
其中:隔夜 2.5800 2.5808 -0.08
七天 3.1300 3.1500 -2.00
三个月 4.8181 4.8259 -0.78
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)