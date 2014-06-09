中国经济：微刺激不等于“缓改革”，凸显“妙调控”同时助益稳增长--新华

路透北京6月9日 - 中国新华网日前连续发文阐述微刺激和改革、调控及增长之间的关系。文章指出，微刺激不等于缓改革，因为刺激和改革并不对立，部分刺激措施同时也是改革措施。

新华网在三篇名为“刺激与改革之辩”的系列文章中称，微刺激政策基本都具备定向精准发力的特征，体现决策层巧妙的调控思路；截至目前政策效果已经开始在某些数据上有所显现，有助于稳增长。

“‘微刺激’的目的在于夯实促改革的宏观经济基础，在于为改革赢得必要的时间和空间。因为对改革来说，经济增速过快或过慢同样具有风险。”文章称。

文章称，对全球各国的政策制定者来说，要同时实现货币政策平稳、信贷去杠杆化和结构性改革三大目标，几乎是不可能完成的任务，从美国的“里根经济学”到日本的“安倍经济学”，在尝试推动经济转型过程中，政府的定向刺激措施都是不可或缺的。

“究其原因，在于结构性改革的推进，有赖于一个良好的宏观经济环境。”文章称，改革和刺激两者的关系并非是必须二选一的“或”，而是一个帮助另一个的“以”，也即是说应以微刺激稳增长，从而为改革提供底气。

文章指出，对当下的中国改革来说，需着力解决债务、影子银行以及房地产等风险；但更为重要的，在改革解决问题前，不能让问题先把改革“解决”掉。

“如果说坚持不‘强刺激’是中国保持政策定力的表现，那么逐步加码‘微刺激’则是中国保持政策威慑力的需要。”文章称，“决策者须让市场知道，政策武库弹药充足，经济增长绝无失速之虞。”

过去数月来，中国政府出台一系列“微刺激”的组合拳，譬如定向降准支持“三农”、加大定向降准力度以覆盖更多与小微贷款相关的金融机构，鼓励核电、风能、太阳能、新能源汽车等一批新能源重大项目，加速推进100多项重大水利工程建设，支持棚户区改造、加快铁路建设等。

“不难看出，决策层正在逐步加强‘微刺激’力度，截至目前，政策效果已经开始在某些数据上有所显现。”新华文章称。

此前出炉的中国官方和汇丰5月制造业采购经理人指数（PMI）双双回升，5月出口同比增速达7%亦回归正常，贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计下半年外贸会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增速 。

文章认为，这些被市场人士称为微刺激的最新政策举措，体现了决策层巧妙的调控思路；而且回顾这些举措可以发现，‘微刺激’政策基本都具备定向精准发力的特征。

不过问题在于,海内外舆论习惯性地将刺激和改革对立。新华援引2013年6月巴克莱创造的“李克强经济学”概念称，该概念将新一届政府的经济治理思路总结为三点：不刺激、去杠杆化和结构性改革，兼具优劣势。

“从好处来说，这一概念将新一届政府不走靠刺激促发展老路的决心迅速传播开去，为中国启动‘全面深化改革’作了充分的舆论热身，”文章称，“但其弊端在于，概念化的表述以偏概全，造成了刺激和改革对立的舆论假象。”

投资银行巴克莱去年6月发表研究报告指出，中国总理李克强的政策框架关键点有三个：无刺激、去杠杆和结构改革，因此可以称之为“李克强经济学”(Likonomics)；并认为这恰恰是中国经济实现可持续发展的正确道路选择，未来10年中国年经济成长率将在6-8%之间。 （完）

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刺激与改革之辩之一：“微刺激”不等于“缓改革”

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刺激与改革之辩之二：“微刺激”凸显“妙调控”

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刺激与改革之辩之三：“微刺激”助益“稳增长”

here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)