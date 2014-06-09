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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--6月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值       前值
    6月10-12日
    2200  新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                   5月          --        +0.1%
                           (较上年同期)                                  --        +8.5%
    
    6月10日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                                5月          --           零
                企业信心指数                                             --          正6
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                                5月          --       -11.8%
                网络招聘广告                                             --        +2.7%
    0130 澳洲房屋融资                                       4月        +0.2%       -0.9%
             投资性房屋融资                                              --        -0.8%
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                          5月         3.1%        3.2%
                     (经季节调整)                                       3.2%        3.2%
    0645  法国工业生产(较前月)                              4月        +0.4%       -0.7%
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                          4月          --        +3.0%
    0800  意大利工业生产(较前月)                            4月        +0.4%       -0.5%
                        (较上年同期)                                   +0.6%       -0.4%
    0830  英国工业生产(较前月)                              4月        +0.4%       -0.1%
                      (较上年同期)                                     +2.8%       +2.3%
              制造业产出(较前月)                                       +0.4%       +0.5%
                        (较上年同期)                                   +4.0%       +3.3%
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季终值       -0.1%       -0.1%
                             (较上年同期)                              -0.5%       -0.5%
    1130  美国NFIB小企业信心指数                             5月         --        95.20
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             6月7日当周         --        +2.9%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           6月7日当周         --        +3.5%
    1400  美国批发(趸售)库存                                 4月       +0.5%       +1.1%
              趸售销售                                                 +0.8%       +1.4%
    2245 新西兰电子卡零售销售(较上月)                       5月        +0.5%       +0.3%
                         (较上年同期)                                  +5.6%       +5.7%
    2300  韩国失业率                                        5月          --         3.7%
    2350  日本企业物价指数(较前月)                          5月        +0.1%       +2.8%
                          (较上年同期)                                 +4.1%       +4.1%
    2350  日本企业调查指数　　　　　　　　　　　      　 第二季　　　　　--         12.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段       现值     预估值
    6月8日(日)
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                           5月        +2.3%         -- 
    2350  日本未经季节调整经常账(亿日圆)                     4月    盈余1,874  盈余3,225
    2350  日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第一季修正值  　　  +1.6%      +1.4%
                               (环比年率)                               +6.7%      +5.6%
    
    6月9日(一)
    0500  日本消费者信心指数                                 5月         39.3        --
    0600  日本服务业景气判断指数                             5月         45.1        --
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                         6月          8.5      13.2
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                           5月      19.8324      18.5
    1400  美国就业趋势指数                                   5月        118.58       --
    2245  新西兰制造业销售                                第一季        +0.5%        --
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)            5月        +0.5%      +1.6%
    (完)
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