主要国家经济指标预测--6月10日****

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月10-12日 2200 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +8.5% 6月10日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 零 企业信心指数 -- 正6 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -11.8% 网络招聘广告 -- +2.7% 0130 澳洲房屋融资 4月 +0.2% -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.8% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 5月 3.1% 3.2% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.7% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- +3.0% 0800 意大利工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.5% (较上年同期) +0.6% -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.1% (较上年同期) +2.8% +2.3% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.5% (较上年同期) +4.0% +3.3% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.5% 1130 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 95.20 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月7日当周 -- +2.9% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月7日当周 -- +3.5% 1400 美国批发(趸售)库存 4月 +0.5% +1.1% 趸售销售 +0.8% +1.4% 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 5月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +5.6% +5.7% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 +0.1% +2.8% (较上年同期) +4.1% +4.1% 2350 日本企业调查指数 第二季 -- 12.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月8日(日) 2350 日本银行放贷(较上年同期) 5月 +2.3% -- 2350 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 4月 盈余1,874 盈余3,225 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +1.6% +1.4% (环比年率) +6.7% +5.6% 6月9日(一) 0500 日本消费者信心指数 5月 39.3 -- 0600 日本服务业景气判断指数 5月 45.1 -- 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 8.5 13.2 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 19.8324 18.5 1400 美国就业趋势指数 5月 118.58 -- 2245 新西兰制造业销售 第一季 +0.5% -- 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +0.5% +1.6% (完)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应