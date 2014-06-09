《路透晚报》--6月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国5月进口意外下滑顺差创逾五年新高，稳增长政策仍需发力

中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计，随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。中国海关周日公布，5月出口同比增长7%，进口同比下降1.6%；贸易顺差359.2亿美元。

--中国经济：运行平稳但下行压力仍大，要创新宏观调控方式--总理

中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，但下行压力仍大，要创新宏观调控方式，精准发力，定向调控。

--中国经济：国务院将对政策措施落实情况开展第一次全面督查

时至年中，中国最高决策层正在加力检视改革推进成效。国务院周六发布通知，决定派出督查组，对政策措施落实情况，开展新一届政府成立以来的第一次全面督查。

--中国财政：未来数月财收增速可能续放缓，地方偿债压力增大--副财长

中国财政部副部长王保安日前表示，未来数月全国财政收入增长可能继续呈放缓态势，在收入增速放缓、而支出刚性强的背景下，地方政府偿债压力会进一步加大。

--新华：微刺激不等于“缓改革”，凸显“妙调控”同时助益稳增长

中国新华网日前连续发文阐述微刺激和改革、调控及增长之间的关系。文章指出，微刺激不等于缓改革，因为刺激和改革并不对立，部分刺激措施同时也是改革措施。

--《综述》部分滞留青岛港的铜船货运往LME仓库，各方谨慎对待调查事件

行业消息人士表示，部分滞留在中国青岛港的铜船货被运往监管更严的伦敦金属交易所(LME)仓库，因银行和贸易商对该港口金属融资调查事件采取预防措施。

--《HOME专栏》青岛港发现的金属融资骗贷案，是孤立事件还是冰山一角？

信贷是大宗商品市场运转背后的推动力。不过中国的大宗商品贸易融资发生了变异。除了对信用证的传统使用之外，还衍生出一个庞大、复杂和无组织的信贷网络，这丝毫不逊于影子银行。在最黑暗的深处，隐藏着热钱、假发票和赤裸裸的欺诈，对此金属市场才刚刚发现。

--《情景推测》中国银行业调整贷存比的可能路径

广为市场关注的调整贷存比以释放商业银行放贷能力的思路终于被监管层正式提及。分析人士认为，由于75%的存贷比监管要求已写进了银行法，短期内不会改变，但存贷比的分子分母构成则可以很快做出调整，调整的主要思路可以是缩小分子并扩大分母，从而对目前受制于较高贷存比的中小银行相对有利。

--《市场聚焦》欧洲央行与中国央行定向宽松的逻辑

中国5月30日宣布对符合要求的银行扩大“定向降准”，以及扩大支持小微企业再贷款和专项金融债规模。英国央行2012年推出FLS助推中小企业和抵押市场融资。相比中国央行的定向宽松政策和英国央行融资贷款机制（FLS），欧央行的TLTROs颇有异曲同工之妙。

--两岸经贸：各项经贸协商中断，台湾方面谋补救--报载

台湾经济日报周一指出，先前两岸服贸协议争议后，两岸协议监督条例闯关难度高，据了解，大陆近期已暂停各项两岸协商，包括两岸货品贸易谈判、争端解决机制，以及航空、观光、海运与邮政协商等。

--《分析师观点》台湾5月出口不如预期，未来几个月出口力道看法分歧

台湾财政部周一公布，5月出口金额较上年同期增1.4%，低于市场预估的成长4.0%。

【固定收益】

--中国新债：财政部公布周五代理招标的516亿元地方债分销期等细节

中国财政部周一公布周五(13日)代理招标的今年首批地方政府债分销期等细节，总额516亿元人民币，三年和五年期各半。

--中国货币市场：供求平衡主要回购利率变动不大，月内资金预期稳定乐观

中国银行间市场月内资金供求维持均衡态势，周一隔夜和七天期回购加权利率早盘变动微弱。目前机构多认为央行将继续呵护流动性，对半年末前预期稳定乐观。

--中国债市动态：现券收益率稳中略上探，观望即将出炉的宏观数据

中国银行间市场现券收益率周一早盘略上探，但幅度有限。市场人士表示，现券收益率在经过前期累积下跌之后，短期内仍存在调整必要，同时市场对即将公布的宏观经济数据有所好转存在一定预期，致二级市场谨慎观望心态加重。

--中国债市：IRS走势先升后跌，跟进现券震荡盘整行情

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周一先升后跌。市场人士表示，午后现券在获利卖盘有所消化后，部分品种买盘势头有所抬升，带动IRS亦小幅下探，基本与上日尾盘持平。

--中国个股：兴业银行拟发行优先股，募资不超过300亿元

中国股份制银行--兴业银行周六公告，拟在境内非公开发行优先股不超过3亿股，募资至多300亿元人民币，用于补充其一级资本，提高资本充足率。

【外汇】

--中国汇市：人民币跳涨后缩量盘整，中间价意外创20个月最大涨幅

中国人民币兑美元周一跟随中间价大幅走升。中间价意外高开138个点子，创近20个月以来最大升幅。盘面反应相对平静，顺势高开百余点后保持区间盘整，成交量较平时减少，显示市场正趋于谨慎。

--《离岸人民币综述》监管层放松RQFII使用灵活度，数百亿额度闲置或改观

中国经济下行风险和A股低迷让曾炙手可热的RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度面临数百亿闲置的尴尬，然近日中国外管局的一则指引放宽对机构使用RQFII额度灵活性或令闲置现象有所改观。

【证券/行业】

--路透专访：中兴通讯料明年智能手机出货量8,000万部，4G占六成--副总

中国通讯设备大厂--中兴通讯高级副总裁徐慧俊周一在上海表示，今年公司无线业务营收预计同比增长逾两成。

--中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据公布前投资者谨慎观望

中国股市沪综指周一收市近收平。今日全天大盘在窄幅区间震荡，成交量保持低迷。分析师指出，近期走势涨跌互现，投资者对后市大多持谨慎观望态度，明日即将公布的物价数据与IPO进度可能打破市场的弱平衡。

--消息：中石油炼厂改造延期，或导致沙特原油进口量减少

两位业内消息人士表示，中国石油天然气股份(PetroChina)旗下子公司的炼厂改造工程较预期多耗时好几个月，这使该公司从沙特的原油进口量减少。改造后，该炼厂将可以加工含硫原油。

--中美贸易：美国将就中国集装箱倾销指控继续进行调查

针对有关中国制造商在美国以不公平的低价出售用于公路和铁路运输集装箱的指控，美国贸易官员将继续调查。美国国际贸易委员会(ITC)周五以4:2的投票结果裁定，有合理迹象表明，进口53英尺乾货集装箱损及国内相关产业。

--香港个股：恒基地产指建筑费持续上升，住宅楼价下调空间有限

香港主要地产商--恒基地产主席李兆基周一表示，自政府出压抑楼市措施后，本港的地价已下跌近三分之一，但建筑费则持续上升，令普通住宅的楼价下调空间受到限制。

--中国个股：美的集团拟要约收购小天鹅20%股权，收购价较市价溢价15%

中国家电大厂美的集团股份有限公司上周六发布公告称，为进一步提升其与参股子公司小天鹅之间的业务协同效应，美的集团携手其境外子公司TITONI拟对小天鹅的A、B股实施部分要约收购，收购价较其前30日平均价溢价15%。

--中国钢铁：5月下旬重点钢企粗钢日产176.73万吨，连续第二旬环比下降

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，5月下旬重点统计钢铁企业粗钢日均产量5月下旬重点企业粗钢日产量176.73万吨，旬环比下降1.85%，为连续第二旬环比下降。

--中国钢铁：国产铁矿不会大规模停产，因副业盈利且地方扶持--Mysteel

中国知名钢铁行业网站--Mysteel调研显示，在中国矿山副业尚有盈利，地方扶持仍有空间的背景下，目前的国产矿价虽已突破部分矿山成本，但仍不能引发国内矿企大规模停产。

--中国证券：丽珠集团周一起停牌，内幕信息泄露事件不断发酵