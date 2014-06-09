《焦点》欧洲能源市场急跌，产能与需求形势削弱近期大幅反弹希望

* 电力、天然气和煤炭价格大跌

* 产能过剩及需求低迷一同施压

* 经济状况改善不太可能大幅提振需求

路透伦敦6月6日 - 欧洲电力、天然气及煤炭市场处于2008年金融危机以来最大跌势中，交易商称需求下降及产能日益增加，削弱价格很快大幅反弹的前景。

2011年3月日本福岛核电站发生灾难，推动全球能源价格上涨，随后电力及煤炭期货市场价格触及峰值，但自那以来已经下跌约40%。

经济复苏及关闭无盈利产能的前景带来了一些希望，但分析师称，产能过剩与需求低迷持续打压欧洲电力市场。

法国兴业银行在研究报告中称，“欧洲经济应在2014年持续复苏，但复苏不均衡，而且整体电力消费增长看上去较为温和，”

图表--德国电力价格：link.reuters.com/mes89v

图表--欧洲煤炭价格：link.reuters.com/jes89v

图表--荷兰天然气价格：link.reuters.com/bes89v

图表--欧盟天然气需求：link.reuters.com/xas89v

图表--亚洲液化天然气价格：link.reuters.com/vek89v

**煤炭**

煤炭价格下跌，因澳洲、印尼、南非和哥伦比亚等出口国的新供应流进市场，同时工业化国家和新兴市场的需求增长普遍放缓。

“生产国供应过剩加之亚洲需求疲弱，持续影响着当前国际煤炭贸易价格走势，”法国兴业银行称，但预计在中国和印度需求的提振下，明年价格将回升。

印度过去一年的煤炭需求增长放缓，因工业产出走软，且卢比下跌令以美元交易的进口贸易更加昂贵，导致电力公司猛砍新订单。

**可再生能源供应成长**

影响电价、天然气和煤炭价格趋势的另一重要因素是可再生能源供应增长，这得益于旨在使欧洲电力业更加环保的补贴措施。

“过去几年可再生能源的渗透率上升，对电价带来系统性下行影响，而不仅仅是影响每天的价格波动，”欧洲风能协会(EWEA)的Jacopo Moccia称。

根据EWEA，2012/13年欧盟风力发电产能新增约23GW，相当于新增超过20个标准的欧洲化石燃料发电站或核电站。

太阳能发电产能也在扩张。煤电也一样，未来两年至少有六家燃煤发电站会并网供电。

**天然气另当别论**

天然气价格同样在下跌，不过由于北非和中东地区动荡局势、亚洲的液化天然气(LNG)需求，以及最近对俄罗斯可能切断对乌克兰供气的担忧，价格维持得比较久。

今年天然气期货市场下跌了将近15%。

冬季和春季天气温和，协助打压了取暖需求。

“从冬季进入春季时，价格下跌程度大于通常的季节性下滑。这反映出欧洲西北部天然气市场明显供过于求，”顾问公司Timera Energy表示。

“需求不只是回到2000年之前的水准，而且我们现在预计即使在严寒的冬季，也无法达到5,000亿立方米(bcm)水准。”法国兴业银行分析师们表示。

他们并称，欧盟致力于减少对化石燃料的倚赖，尤其是进口化石燃料，这可能在2020年前进一步降低欧洲消耗量。

欧洲目前每年天然气需求约为4,800亿立方米，较2000年代初期的近5,250亿立方米高峰下滑。

让天然气市场雪上加霜的是，全球最大LNG出口国卡塔尔(卡达)的供应量异常的高。该国大都出口至亚洲。

像在欧洲一样，亚洲LNG价格今年也大幅下滑。

“在主要市场推低现货价并不符合卡塔尔的战略利益。因此过剩的LNG通常会销往欧洲，”Timera Energy表示。(完) (编译 于春红/王翔琼/戴素萍 审校 张涛/田建华)