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债券 | 2014年 6月 9日 星期一 10:24 BJT

欧洲金融：欧洲央行宽松政策可能会推高波兰币--波兰央行总裁

路透华沙6月8日 - 波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)周日被引述指称，欧洲央行新一轮货币宽松举措可能会提振波兰币。

过去三周，波兰币 已升约2%，因外国投资者抓住波兰以及欧元区利差走扩的机会获利。

欧洲央行本月降息，并在欧元区实施更多举措来放宽货币政策，而波兰央行表示可能在今年第三季末之前都维持利率不变。

贝尔卡6月3日表示，波兰不太可能下调利率。

彭博周日援引他的话报导称，“欧洲央行已经公布和推出的举措可能会推升波兰币，由于这会放缓我们的出口和经济，所以并非好事。”

“波兰币已经有些走高，但这并不会让我们的生活复杂化。”

据报导，贝尔卡还表示，如果欧洲央行的举措能够奏效，波兰“只会为之高兴”，因为波兰出口一半以上是输往欧洲。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
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