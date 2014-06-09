《分析师观点2》台湾5月出口不如预期，未来几个月出口力道看法分歧

路透台北6月9日 - 台湾财政部周一公布，5月出口金额较上年同期增1.4%，低于市场预估的成长4.0%。

5月进口则较上年同期衰退2.3%，亦远逊于市场预估增8.9%。5月贸易顺差为52.9亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

5月年变动率(%) 4月年变动率(%)

整体出口金额 +1.4 +6.2

--中国(含香港) +6.4 +5.0

--美国 +1.0 +6.9

--欧洲 +5.8 +13.1

--日本 +2.6 -3.2

--东协 -4.5 +8.5

**市场评论**

--兆丰国际证券分析师 李志安：

5月的数字比较疲弱，在对中国、美国及东协这三大块来看，累计今年1-5月都只有微幅的成长，这还是有隐忧存在，下半年只能看看有没有微软XP退出后的换机潮来带动，否则看起来是不太乐观。

--永丰投顾分析师 石孝棨：

5月进口衰退，主要来自于资本设备的进口不好，但随着景气的复苏，进口的情况预料将随着出口的成长同步向上，这种月度的上下波动不必太担心。我们预估6-7月出口正成长的机会仍大，对照进口应该也会有所成长。

--台新投顾分析师王凯民：

5月的出口不如预期，主要是矿产品出口较上年同期衰退一成以上导致，可能是台塑 集团有岁修缘故，对照油品主要出口到东协，东协的情况也不好。目前看来，5月的出口地区大致都不错，只有美国和东协需求稍不如预期。若油品的出口下降是厂商岁修的缘故，下个月的出口可能也会受到影响。

除此之外，中国、欧洲和日本的出口情况大致符合全球经济仍在缓步复苏的预期。

--大众银行分析师 陈森林：

单就5月出口的数字来看是不如预期，但是因为4月出口数字良好，如果考虑中国五一长假因素，把4-5月合起来看，仍有约3.8%的成长率，符合我们对第二季成长约4%的想法。 不过欧美的出口没有特别强，也跟台湾传产产业跟手机部分市占率较弱有关。我们仍维持第二季温和成长的看法。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升3.2分，报30.048。

--台股加权股价指数 收高0.31%至9,162.74点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处5月将2014年经济成长率的预估上修至2.98%，而2014年出口预估年增3.10%、进口年增3.85%。