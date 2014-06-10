《中国债券市场每日交易备忘》--6月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.13% 国开行 至多40亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.60% 国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.79% 国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.90% 国开行至多50亿元10年期固息债9:30-11:10招标，利率预测均值4.93% 南方电网50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和交行主承 正泰集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农行主承 中澳控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 东兴证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等承销 陕西交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 大连国有资源投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承 深圳地铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承 国家电网100亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和中信银行主承 中国商飞20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和中信银行主承 江西建工集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承 北京银行 20亿元九个月期同业存单10:00-11:00招标发行 =========================================================================== 二、新债上市： 温州高新技术产业开发12亿元七年期固息债1480187，票面利率7.30% 萍乡市昌盛城市投资5亿元七年期固息债1480313，票面利率8.18% 新余市城东建设投资12亿元七年期固息债1480320，票面利率8.48% 荣成市经济开发投资12亿元七年期固息债1480336，票面利率6.75% 龙泉驿区国有资产20亿元七年期固息债1480337，票面利率6.90% 江苏苏海投资集团13亿元七年期固息债1480338，票面利率7.28% 金坛市国发国际投资6亿元七年期固息债1480344，票面利率6.85% 安信证券12亿元三个月期短融1490109，票面利率4.5% 中国交建 30亿元九月期超短融011456004，票面利率4.80% 中国电建 24亿元九个月期超短融011487002，票面利率4.70% 鲁西化工 10亿元一年期短融041469031，票面利率5.52% 广东粤海控股公司20亿元一年期短融041464040，票面利率4.95% 怀化水业投资总公司3亿元三年期中票101480001，票面利率8.0% 昆山经济技术开发区资产经营公司20亿元五年期中票101456035，票面利率6.0% 广东粤海控股公司10亿元五年期中票101465010，票面利率5.45% ============================================================================ 三、缴款： 第一创业证券7亿元三个月期短融1490110，票面利率4.70% 中信银行 10亿元三个月期同业存单111408007 兴业银行 10亿元一个月期同业存单111410016 兴业银行10亿元六个月期同业存单111410017 进出口行60亿元七年期固息增发债140330，发行价格100.250元 进出口行60亿元三年期固息债140335，票面利率4.56% 农发行50亿元两年期增发债140431，发行价格101.360元 农发行50亿元三年期增发债140433，发行价格101.110元 兴宁建设投资集团15亿元七年期固息债1480312，票面利率7.00% 吉安井冈山开发区8亿元七年期固息债1480346，票面利率7.99% 广州建筑集团2亿元一年期短融 第一创业证券7亿元三个月期短融 长城证券6亿元三个月期短融 安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融 深圳茂业商厦公司4亿元一年期短融 苏州工业园区国资控股发展公司10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 安徽海螺集团30亿元五年期中票0982082到期兑付，票面利率4.32% 中国华能集团35亿元五年期中票0982083到期兑付，票面利率3.72% 上海浦发集团25亿元五年期中票0982084到期兑付，票面利率4.33% 武汉中小企业3.8亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183008到期兑付，基本利差2.25% 广发证券 35亿元三个月期短融071404004到期兑付，票面利率4.9% 05闽高速债 058007付息 08国开09 080209付息 10附息国债17 100017付息 10民生01 1008001付息 10中信集MTN1 1082109付息 11沙钢MTN1 1182176付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的 商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外 ，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水 ”的良苦用心。 --多位业内人士周一透露，上海清算所今日召开人民币利率互换(IRS)集中清算代理业务上线准备工作会议，称 本月内将安排会员进行净额清算联合测试，以确保7月1日正式实施。另外，月内会再公布一批人民币IRS集中清算 业务会员名单，但数目不会太多。 今日公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI) (4月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (4月1.8%) 6/13公布5月固定资产投资(不含农户) (1-4月17.3%) 社会消费品零售总额 (4月11.9%) 工业增加值 (4月8.7%) 房地产投资和销售情况月度报告 6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告 6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值 (5月初值49.7) 6/27公布1-5月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/吴芳；审校 李宏薇)