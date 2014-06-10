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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 09:35 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--6月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：

  中国国家开发银行至多50亿元人民币一年固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.13%
  国开行 至多40亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.60%
  国开行至多50亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.79%
  国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.90%
  国开行至多50亿元10年期固息债9:30-11:10招标，利率预测均值4.93%
  南方电网50亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和交行主承
  正泰集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，农行主承
  中澳控股集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中行主承
  东兴证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等承销
  陕西交通建设集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  大连国有资源投资10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工行主承
  深圳地铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承
  国家电网100亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，建行和中信银行主承
  中国商飞20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，交行和中信银行主承
  江西建工集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行主承
  北京银行 20亿元九个月期同业存单10:00-11:00招标发行
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  二、新债上市： 
    
  温州高新技术产业开发12亿元七年期固息债1480187，票面利率7.30%
  萍乡市昌盛城市投资5亿元七年期固息债1480313，票面利率8.18%
  新余市城东建设投资12亿元七年期固息债1480320，票面利率8.48%
  荣成市经济开发投资12亿元七年期固息债1480336，票面利率6.75%
  龙泉驿区国有资产20亿元七年期固息债1480337，票面利率6.90%
  江苏苏海投资集团13亿元七年期固息债1480338，票面利率7.28%
  金坛市国发国际投资6亿元七年期固息债1480344，票面利率6.85%    
  安信证券12亿元三个月期短融1490109，票面利率4.5% 
  中国交建  30亿元九月期超短融011456004，票面利率4.80%
  中国电建 24亿元九个月期超短融011487002，票面利率4.70%
  鲁西化工 10亿元一年期短融041469031，票面利率5.52%
  广东粤海控股公司20亿元一年期短融041464040，票面利率4.95%
  怀化水业投资总公司3亿元三年期中票101480001，票面利率8.0%
  昆山经济技术开发区资产经营公司20亿元五年期中票101456035，票面利率6.0%
  广东粤海控股公司10亿元五年期中票101465010，票面利率5.45%
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  三、缴款：
    
  第一创业证券7亿元三个月期短融1490110，票面利率4.70%
  中信银行 10亿元三个月期同业存单111408007
  兴业银行 10亿元一个月期同业存单111410016
  兴业银行10亿元六个月期同业存单111410017
  进出口行60亿元七年期固息增发债140330，发行价格100.250元
  进出口行60亿元三年期固息债140335，票面利率4.56%
  农发行50亿元两年期增发债140431，发行价格101.360元
  农发行50亿元三年期增发债140433，发行价格101.110元    
  兴宁建设投资集团15亿元七年期固息债1480312，票面利率7.00%
  吉安井冈山开发区8亿元七年期固息债1480346，票面利率7.99%  
  广州建筑集团2亿元一年期短融  
  第一创业证券7亿元三个月期短融
  长城证券6亿元三个月期短融  
  安徽高速公路控股集团10亿元一年期短融
  深圳茂业商厦公司4亿元一年期短融
  苏州工业园区国资控股发展公司10亿元五年期中票
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  四、还本付息： 
                  
  安徽海螺集团30亿元五年期中票0982082到期兑付，票面利率4.32% 
  中国华能集团35亿元五年期中票0982083到期兑付，票面利率3.72%
  上海浦发集团25亿元五年期中票0982084到期兑付，票面利率4.33%
  武汉中小企业3.8亿元三年期浮息(一年定存基准)集合票据1183008到期兑付，基本利差2.25%
  广发证券 35亿元三个月期短融071404004到期兑付，票面利率4.9%    
  05闽高速债 058007付息
  08国开09 080209付息
  10附息国债17 100017付息
  10民生01 1008001付息
  10中信集MTN1 1082109付息
  11沙钢MTN1 1182176付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的
商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。这一意料中的定向降准举措火力点在瞄准三农和小微企业外
，又增加了刺激消费的内容。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水
”的良苦用心。 
  --多位业内人士周一透露，上海清算所今日召开人民币利率互换(IRS)集中清算代理业务上线准备工作会议，称
本月内将安排会员进行净额清算联合测试，以确保7月1日正式实施。另外，月内会再公布一批人民币IRS集中清算
业务会员名单，但数目不会太多。 

    今日公布5月工业生产者出厂价格指数(PPI)  (4月-2.0%)        
              居民消费价格指数(CPI)         (4月1.8%)      
    6/13公布5月固定资产投资(不含农户)       (1-4月17.3%)        
              社会消费品零售总额            (4月11.9%)      
              工业增加值                    (4月8.7%)            
              房地产投资和销售情况月度报告         
    6/18公布5月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
    6/23公布6月汇丰中国制造业PMI初值            (5月初值49.7)          
    6/27公布1-5月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/吴芳；审校 李宏薇)
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