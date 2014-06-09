更正-《分析》欧洲央行总裁德拉吉再推宽松的阻力不小，但市场仍殷切期盼

(更正：因译文有误，倒数第二段应为“德拉吉的标志性政策”，而非“德拉吉担保政策”)

路透法兰克福6月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉激起市场对央行祭出更多政策行动的期待，但投资人将必须等上一段时间，德拉吉才会动用他所剩的唯一选项，即大规模资产买进计划。

首先，他需要评估周四推出的宽松举措效益如何。之后，如果他还想要有更多的行动，也必须先过德国这一关。欧洲央行于周四降息并向疲弱的经济挹注资金。

德国央行总裁魏德曼已向德拉吉发出警告，称谈论进一步采取行动是“荒谬的”。

在欧洲央行周四宣布新举措以试图阻止欧元区陷入通缩后，除了所谓的量化宽松(QE)，即发钞买资产外，欧洲央行所能动用的选项所剩无几。

德拉吉在宣布举措后表示，“我们没有就此结束”，明显暗示量化宽松是选项。但欧洲央行先希望评估新举措是否奏效，而效果只能在今年余下时间慢慢显现出来。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周五表示，央行或许要到年底才能知道其最新政策举措是否有效。

冈斯坦西欧并强调了量化宽松的门槛有多高：

“如果我们看到(低)通胀、预期失控以及外部冲击导致恶性循环，进而可能造成物价螺旋式下跌，那么将需要采取广泛的资产购买计划。

欧洲央行预料没有这样的恶性循环，但其面临阴郁的经济前景。最新的欧洲央行内部人士预测中调降了今年通胀率预估，从3月时估计的1.0%降至0.7%。

欧洲央行专家认为2016年第四季平均通胀率为1.5%，仍远低于央行略低于2%的目标。

而且，欧洲央行已经动用了除量化宽松以外的所有重要手段。德拉吉明确表示，周四降息至纪录低位后，实际上央行已经没有进一步调降的空间。

新刺激政策组合还包括一系列向萎靡不振的欧元区经济注资的举措。

“现在能做的都做了，”RBS分析师Richard Barwell表示。“他们唯一还可以采用的手段就是全面资产购买计划。”

“如果再有坏消息传出，合乎逻辑的市场反应就是：除了量化宽松，别无他法。”

**自己把自己逼到死角**

但倘若通胀前景进一步恶化，欧洲央行可能把自己逼到死角。

德拉吉4月24日在阿姆斯特丹的讲话中，提出需要欧洲央行采取行动的三种情境：市场紧张导致央行政策立场实际收紧，政策向欧元区各个领域传导过程中出现问题，中期通胀前景恶化。

欧洲央行周四的政策声明解决了前两个问题，现在央行采取行动的理由只剩下通胀前景黯淡这一条。德拉吉在阿姆斯特丹的讲话中称，要应对这种情况，将实行全面资产购买计划。

“现在他们开始让自己讲的话束缚手脚。德拉吉的讲话非常清楚，”Barwell说。“如果形势恶化，他们不可能冒险表现得若无其事，否则一切都将回到从前，再次出现欧元升值、市场质疑欧洲央行物价稳定承诺的局面。”

尽管周四欧洲央行声明宣布降息并向经济注资，但等到市场对消息进行了消化，欧元最终还是上涨。实际上市场之前已经普遍预期到欧洲央行会采取这些举措。

欧元升值将增强欧元区消费者对进口商品的购买力，使区内通胀更加乏力。如果政策上无所作为导致欧元进一步升值，只会加重欧洲央行的政策困局。

在诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼看来，欧洲央行已深受通缩力量的胁迫，尽管尚未出现类似日本多年来的整体通缩局面。

欧元区5月通胀率降至0.5%。

克鲁格曼周四在鹿特丹称，“人们问我：欧洲可能变成日本吗？答案是‘是的’。”

欧洲央行下次将在9月公布内部通胀预估，如果显示前景恶化，就可能触发更多政策行动。

**德国的阻力**

欧洲央行推出的新举措包括将利率降至纪录低点、向金融系统注入流动性、鼓励银行借款给企业的长期再融资操作(LTRO)，以及研拟欧洲央行买进有资产担保的证券(ABS)。

由于LTRO将在9月和12月实施，而欧洲央行仍在研究购买ABS的计划，因此新方案的实施有待时日。

而德国对于试图拉动欧洲经济的这些努力却感到沮丧，德拉吉的政策被批为可能引发美国式资产泡沫且不利于成员国改革的“高风险疗法”。

德国总理梅克尔周四未加入恭贺欧洲央行的行列，颇引人注目。

一位德国政府发言人称，德拉吉将于下周三在柏林与梅克尔会面。但她没有给出更多细节。

如果德拉吉希望追求量化宽松政策，那么获得梅克尔的支持将有助益，不过他面临的最激烈反对可能来自梅克尔的前任经济顾问--德国央行总裁魏德曼。

魏德曼是一位主要的强硬派人物，他是唯一一位反对德拉吉的标志性政策的欧洲央行决策者。该政策即2012年为支持德拉吉誓言将“竭尽所能”挽救欧元而实施的直接货币交易(OMT)购债计划。

魏德曼对德国媒体Bild newspaper表示，“欧洲央行已采取了非常广泛的举措。现在我们必须静观这些举措的效果如何。现在就开始谈论进一步推出更多举措是荒谬的。”(完) (编译 戴素萍/李爽/石冠兰 审校 艾茂林/郑茵/龚芳)