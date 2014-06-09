台湾货币市场：综所税扣款上缴在即，银行拆款保守以对

* 一周拆款高位因综所税扣款影响未见明显下滑

* 短票发行量偏低，少量跨月成交在0.59-0.60%

* RP利率挪向区间低位，惟对季底效应审慎以对

记者 董永年

路透台北6月9日 - 台湾银行间短率区间周一大致持稳。资金调度人士表示，受本周即将个人综合所得税扣款因素影响，银行间拆款偏向保守，一周利率未因时序进入月初而下滑。

市场交易人士称，本周有1,200亿台币税款要上缴国库，月底又有央行理监事会议要召开，预料银行交易都会偏向保守。若欲拆入跨月资金，可能要等到下半旬才有机会。

“蛮安静的，在等11、12号，大家比较保守。”一位公股银行交易员表示。

据财政部，6月11日(周三)是银行对个人综所税扣款日，当日缴交予台银，今年预估有600亿台币左右；6月12日(周四)则是银行对个人综所税信用卡扣款日，交易人士预估今年金额也将有600亿台币左右。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公库。

另一票券商交易员则指出，由于一周拆款跨过了综所税扣款日，因此利率相较上周高位不见明显下滑，“便宜的就0.41%，一般就开在0.42-0.43%，高的就到0.44%。”

本地时间11:55时： --台币兑美元 暂升7.4分报30.006。 --台湾加权股价指数 涨0.27%，报9,159.30点。 --银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日在0.380-0.430%。

**短票发行偏低**

短票市场方面，票券商表示，本周前三天发票量偏低，因此资金需求有限；不过周四、五的发行量较大，且碰上综所税上缴日，届时利率是否受到影响还要观察。

一大型票券商交易主管指出，以银行资金供应状况来看，月内的资金不会有短缺问题。但因跨月牵涉到季底资本计提等因素，因此要藉由短票取得资金不是太容易。

“有少量(跨月)成交，利率在0.59-0.60%。”一位票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率平稳，大多成交在0.58-0.59%。投信和寿险一个月短票利率交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

周一央行存单到期3,154亿台币，存单发行待稍晚公布。 本周央行存单到期共1兆1,943亿台币，余日分别是周二968亿，周三791.5亿，周四3,392亿以及周五3,637.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备负179亿台币，至周日累计超额准备为负602亿台币、加计前期1%的超额准备为1,485亿台币。

**RP利率挪向区间低位**

台湾债券市场附买回(RP)利率周一稳中趋于区间低档成交。资金调度人士指出，市场资金回流状况稳定，此前资金供应较为不足的投信，今日找券态度积极，部分且提供跨月资金，令利率平稳中渐往区间低位挪移。

市场人士指出，证券商及票券商今日仍以调度跨月资金为主，令成交天期有所拉长，长天期利率多数同于较短天期的指标利率，并往低档靠拢，少数则因应天数调整而有所扬升。

由于资金回流顺畅，金融机构对6月底的半年报影响暂以平常心看待，不过也预期本周及下周即使资金转向宽松，仍无法让利率进一步下滑，主因市场对6月底资金可能趋紧仍保持警戒。

“投信已经开始放钱，我们预期6月底可能由宽松转向平平，不会太过紧俏。”一证券商交易员说。

交易员指出，由于市场对依时序变化的资金松紧已有预期，为免调整利率的繁琐，买卖双方似有默契不大幅调动利率，这令市场预期6月底利率顶多往区间利率高位靠拢，或小幅扬升1个基点。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，虽同上日，但低位成交渐多。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，跨月利率见0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，则与上日相同。