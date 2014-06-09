路透基点：中国7天连锁酒店2.5亿美元再融资进入一般银团阶段--TRLPC

港报社评：和解不能损法治，＂未审先赦＂犯大忌--信报4月19日
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国7天连锁酒店集团的2.5亿美元五年期再融资案，已进入一般银团阶段，预定周二在广州举办银行说明会。
一名消息人士称，野村负责安排此案，并且已引进另外四家银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，另外还有几家银行正在进行内部审批，将加入承销。
先前已报导，这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年，贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。
借款人杠杆率高于一倍时，初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍，则加码幅度降为340个基点；若杠杆率为0.5倍以下，则加码幅度为300个基点。
以四个层级邀请银行参贷：
承诺2,500万美元或以上者，综合收益415个基点，前端费150个基点，取得牵头行头衔；
承诺1,500万美元或以上者，综合收益403个基点，前端费105个基点，取得主办行头衔；
承诺1,000万美元或以上者，综合收益399个基点，前端费90个基点，取得安排行头衔；
承诺低于1,000万美元者，综合收益395个基点，前端费75个基点，取得共同安排行头衔。
回覆期限6月27日。
这项贷款设有绿鞋选择权，可将金额提高至3亿美元。
一名消息人士称，截至2014年3月底的12个月期间，以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础，目前杠杆率为1.1倍。总杠杆率为2倍。
该贷款将用于1.2亿美元五年期离岸贷款的再融资，7天酒店去年通过这笔贷款完成了私有化。1.2亿美元五年期贷款是在去年6月签订的，最高综合收益约为388-408个基点，利率为较LIBOR加码约360-380个基点，平均年限为3.5年。杠杆率不到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的1.5倍。
国泰世华银行，中国信托商业银行，台北富邦银行，野村国际(香港)与台湾大众银行为这笔私有化贷款的牵头行兼簿记行，此外还有四家参贷行。
凯雷投资集团、Sequoia Capital、Actis以及7天连锁酒店联席董事长何伯权与郑南雁组成的财团以6.88亿美元将7天连锁酒店集团私有化。
7天连锁酒店在中国162个城市有逾1,000家门店。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。
美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。