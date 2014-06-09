中国资管：上周42款集合信托产品发行，计划募集规模下降期限延长

路透北京6月9日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月31日-6月6日）共有23家信托公司发行了42款集合信托产品，发行量环比增加1款。

42款新发行产品中，41款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为1.35亿元，环比下降1.17亿元，降幅为46.32%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为56.84亿元，环比下降46.53亿元，降幅为45.02%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“融恒1号股权投资集合信托计划”，募集规模为7.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，42款新发行产品中，共有40款公布了期限，平均期限22.00个月，环比延长0.87个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 7 9.06% 上升0.17个百分点

24个月期 24 10.06% 下降0.02个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了19款，房地产领域产品发行了10款，工商企业领域产品发行了5款，金融和其他领域产品各发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了19款，贷款运用类产品发行了11款，组合运用类产品发行了5款，债权投资和股权投资类产品各发行了3款，其他类产品发行了1款。

**成立集合信托产品16款**

上周共有12家信托公司成立了16款集合信托产品，发行量环比减少31。

16款成立产品中，11款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.96亿元，环比增加0.47亿元，增幅为31.25%。

其中，上周成立规模最大的是中航信托发行的“天启626号镇江交投贷款集合资金信托计划”，成立规模为8.00亿元，这是一款基础设施领域贷款运用类产品。

上周共有8款新成立产品公布了期限，平均期限23.50个月，环比延长6.75个月。上周共有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.34%，环比上升0.97个百分点。

从资金运用领域来看，基础设施领域产品成立了4款，房地产领域产品成立了3款，证券投资和金融领域产品各成立了2款，工商企业领域产品成立了1款，其他领域产品成立了4款。