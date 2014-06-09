《交易视点》中国5月经济数据难超预期，对债市影响有限--广发银行

路透上海6月9日 - 中国广发银行最新报告认为，本周中国将公布5月经济数据，以目前心态看，市场对这些数据比较关心，因为经济走向的蛛丝马迹就隐藏在数据中。但从数据本身来说，并不会超出预期，小幅改善已被市场所预期，因此对债券市场利率走势影响有限。

整个市场仍处于利率下降后的盘整过程中。本周公开市场到期资金1,840亿元，央行会继续净投放500亿左右，资金仍然平稳。债券收益率会继续震荡，只要资金保持平稳，债券利率反弹幅度不会很大。

IRS(利率互换)向上的力量更大，但幅度必然远小于上周。总之，改善的经济数据会带来小小利空，但幅度不大，资金一如既往的平稳，债券利率保持震荡，手里的债券继续持有，轻仓者可趁机开始买入；IRS可以继续支付固定利率，但要控制敞口，之前已根据策略大规模支付的头寸，本周可逐步止盈。

**资金平稳略趋紧，债券迎来整理阶段**

分别看，资金方面，本周总体将保持平稳，并有可能略有收紧。本周公开市场到期量大，有1,840亿，而且没有了缴税等其他因素干扰，所以流动性偏宽松的大背景没有改变，这都有利于资金保持平稳。

不过之前就强调过，后续资金没有理由比现在更加宽松。目前公开市场的操作非常灵活，正回购没有停止，央行不愿看到资金淤积泛滥的局面。另外，6月份是敏感时期，央行或许在目前有些主动宽松的意思，以求平稳度过所谓的620时点。其实620没有什么特殊的意义，只是随机的一个时点而已。只要资金不出现明显紧张，央行自身压力会减小，之前偏宽松的局面会有所收敛。所以，对资金面的判断不是越来越宽松，而是平稳保持的当前水平，甚至略有波动。但这都不妨碍判断债券和IRS的走势。

债券方面，利率经过快速回落后，本该迎来整理的阶段。但“定向降准”让上周债券利率继续下降15bp，这明显透支了预期。既然透支了，那么接下来，恢复的时间要久一些。而且经济数据回暖也不利于债券利率大幅下降。本周整个债市都将进入震荡，不论上行还是下降，幅度都有限，预计在5bp以内。从上周五的IRS走势来看，这一波小反弹接近尾声。

品种上，仍然推荐金融债，尤其是国开，因为其流动性优势非常适合交易盘。期限上，推荐中长端。长端在这一波反弹中上行速度很快，幅度也大。虽然这是曲线修正的需要，但如果短端利率向下空间没有打开，长短仍然会像尾巴一样上下摆动，利率波动空间大。但最终是买是卖，还是要看仓位。综上，建议交易盘如果自身仓位不高，现在的长端国开债可以开始买入，再反弹的话继续买。5年、7年左右品种较好。如果已经重仓，那就继续持有，或者小量做波段。当然在大方向向下的背景下，容易做丢。

IRS本周会受到基本面数据的影响，但影响不能持续。最终还是要回到资金面上。资金面的情况必然无法支持IRS继续下降。上周初IRS大幅下降15bp的走势只持续了2天就开始反弹，为何如此相信大家都明白。消息刺激的边际影响力衰减非常快，所以当R007稳定在3.2%左右时，repo IRS凭什么大幅下降？因当情绪释放过头时，便开始有博傻的成分在里面了。相比之下，债券的情绪又远不及IRS导致两者利差越拉越大。其实现阶段，有了债券做对比，IRS的走势不难判断，肯定是走势远远领先的IRS反弹幅度更大，下降幅度更小。如果市场认为R007就在3.2%了，那么可以大胆支付所有固定利率。

有一点需要注意，在宽松环境下，IRS反弹力度有限，所以切忌连续追，防止越追越高。更好的选择是逆势pay，逆势sell。逆势pay时不要畏惧，R007是最坚强的后盾。另外，如果敞口受限，目前可以做窄1*5。当前点差在42bp左右，资金收紧则短端上升迅速，资金宽松，只要R007没有明显下降（目前开盘价几乎固定了R007），那么长端下降幅度更大。这在过去几周已经得到验证。综上，结合当前位置，目前可以支付repo IRS，尤其是短端。但相比上周，pay side敞口要控制，也就是不要追太猛，毕竟IRS已经出现15bp反弹。如果手里有债，可以根据债券敞口确定IRS敞口规模。Shibor IRS仍然要谨慎，观望为主，3M_shibor可能出现突然波动。

**上周市场回顾：定向降准推迟了利率反弹**

上周资金面持续宽松，之前预期的缴税、补缴准备金等因素均未对资金造成影响。R007依然开盘作价，小幅下降至3.07%水平。不过左右市场的并非资金宽松，毕竟这一因素开始变成大背景，当前市场的边际影响力主要来自定向降准。当然，消息的影响力边际递减，利率该反弹时谁都拦不住，收益率先跌后涨，最终小幅下降。

债券方面，上周收益率整体下降，但后半周的反弹吞噬了之前大部分降幅，曲线明显陡峭化，长端的风险展露无遗。国债收益率下降幅度7-12bp，短端下降幅度明显大于长端，过于平坦的曲线终于迎来修正。金融债同样如此，短端最终下降10bp，长短只有6bp。这种修正过程是对之前长端过于火爆的修正，预计还要持续一段时间。

IRS上周迎来反弹，曲线陡峭化。短端的repo 1y先下后上，周末仍然收于3.47%左右，而长端repo 5y则反弹6bp至3.93%。定向降准的消息在周初确实压制了IRS反弹，加上R007一直在3.2%以下，IRS想反弹很难。但正如上文所说，该反弹的谁都压不住，本就该到来的利率上行只是被消息暂时压住。所以后半周的反弹幅度达到15-20bp，曲线陡峭化上行。

总体来看，上周债券仍然受情绪的影响较大，资金并未有明显波动。定向降准的消息推迟了获利盘带来的利率反弹，但反弹最终是要来的。 市场在接下来的一段时间会进入震荡整理阶段。

**美元利率互换市场：欧洲宽松政策利空出尽，利率上行压力增大**

上周整条互换曲线陡峭化上行，5y，7y，10y，30y上行幅度都超过10个BP，特别是7y上行超过12个BP。上周公布的美国经济数据总体利好，前三日的互换曲线连续上行；周四召开了欧洲ECB利率决策会议，一系列的宽松政策的宣布导致互换曲线的下行，由于此前市场已经有所预期所以当天下浮有限，各期限最大的下行幅度不到2BP；周五公布了非农和失业率等数据，均好于预期，互换曲线则有所反弹，重拾上行的态势。

上周公布的一系列美国经济数据总体上好于预期，特别是5月非农就业人口增加21.7万人，高于预期的增加21.5万人，直接在周五的尾盘带动了互换利率上行。此外，Markit制造业与服务业PMI、工厂订单、ISM纽约联储企业活动指数与ISM非制造业指数，失业率等也均好于预期。

具体数据如下：5月Markit制造业PMI终值56.4，创三个月新高，预期56.2；服务业PMI终值58.1，为2012年3月来最高；工厂订单月率+0.7%，预期+0.5%；ISM纽约联储企业活动指数55.3，前值50.6；ISM非制造业指数56.3，为2013年8月以来最高，预期55.5；5月失业率6.3%，预期6.4%；平均每小时工资年率+2.1%，预期+2.0%。不如预期的有贸易帐：逆差472亿美元大于预期；ISM制造业指数为55.4低于预期的55.5，但是仍然处于高位。

结合之前耐用品订单和房价指数以及物价指数均好于预期，对美国经济本轮复苏是温和稳健的判断没有改变，预计美国第二季度的GDP增速会达到3%甚至更高。

美联储上周发布了褐皮书，对美国第二季度的经济增长表示了乐观的看法。制造业正在逐步复苏，劳动力市场就业在逐步恢复，物价压力也较小；在经济复苏的情况下，加息取决于通胀目标何时能够达到；同时旧金山联储主席Williams表示了对达到通胀目标的决心，因为如果达不到目标会对美联储的信誉产生损害。

上周外围因素中影响最大的无疑是周四的欧洲ECB利率决策会议，一系列的宽松措施确定开始实施，虽然市场在之前已经有较大程度的反应，但是周四此举措仍然令互换曲线全面地下挫，不过幅度有限。

具体政策如下，下调三大政策利率：隔夜存款利率由0%降至-0.1%；隔夜贷款利率（边际贷款利率）由0.75%降至0.4%；主要再融资利率由0.25%降至0.15%。

MRO（主要再融资操作）延期至2016年12月；结束SMP（证券市场计划）的冲销动作，预计释放1650亿欧元的流动性；新的LTRO（长期再融资计划），预计释放4000亿欧元流动性；此外，ABS的购债计划也在准备之中，但还未做好准备进行全面的QE。

乌克兰局势受市场的关注度正在降低，但需要关注新一轮对俄罗斯制裁的强度；中国服务业PMI 55.5，6个月来新高，结合早前公布的中采制造业PMI优于预期，经济短期企稳；日本综合PMI49.2好于预期，显示日本在开征消费税后并未对经济造成立即的冲击，但长期的效应还需进一步观察；欧洲经济第一季度GDP环比增长0.2%，符合预期。总体上说世界主要经济体经济态势短期企稳，对美国经济的复苏也有所帮助。

本周主要操作观点，虽然欧洲宽松政策宣布实施，但仍不如美国经济数据利好的影响，互换曲线全线上扬。欧洲宽松政策一定程度已经对利率利空出尽，美国经济复苏的进一步确认，以及外围经济态势的企稳和复苏回升，利率上行压力增大，LIBOR-3个月的利率短期内突破0.230%没有问题。互换曲线各期限也很有可能进一步上行。

仍然看好本周互换曲线短端的上行，建议在低位支付固定收取浮动。通过研究发现目前2年和1年互换利差约27BP，而美联储加息最早时间可能在1年以后，可考虑进行2y-1y利差交易，若1年后有提前加息的预期或浮动段持续上涨，可支付一年期固定收取浮动锁定盈亏。因此，当利差高于30个BP，可以考虑通过利差交易来博取时间换空间的盈利，另一方面也可平前期的支付端头寸。（完）