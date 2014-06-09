《交易视点》中国信用债短期面临调整，投资趋谨慎--中信证券

路透北京6月9日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，本周将公布的5月通胀数据有望明显反弹，而微刺激政策也将强化市场对基本面改善的预期。

因此短期内市场可能仍将面临一定的调整压力，在半年末时点平稳度过之前，市场可能难有明显的表现，因此建议短期内投资策略趋于谨慎。

**资金面再现去年6月极端波动可能性低**

在宽松资金面的驱动下，年初以来短端收益率持续下行，幅度已经达160-170BP，目前中高评级短融收益率已经回落至2013年7月的水平。

从未来趋势看，主导短端市场走势的仍将是资金面状况以及市场对于资金面预期的变化。

虽然短期内受季末时点等因素影响，资金面仍然存在一定不确定性，但是央行通过公开市场操作维持适度宽松资金面的概率较高，资金面再度出现2013年6月份极端波动的可能性较低，而今年以来持续宽松的资金面也在很大程度上稳定了市场预期。

因此，即使月末资金利率可能因时点因素有所上行，但短融市场所受影响可能相对较小，对于投资者来说，考虑到短融绝对收益率水平仍然相对合理，因此仍有一定配置价值。

**短期内投资策略趋于谨慎**

年初以来的牛市环境使得中票与金融债利差持续保持较低水平，同时也使得中票难有优于利率产品的表现，其未来走势取决于市场整体环境的波动。

前两周在宽松资金面及政策放松预期等因素的驱动下，收益率再度经历了一波明显的下行。

从未来趋势看，短期内市场关注的焦点将转向本周即将公布的基本面、通胀及信贷等数据，考虑到猪肉、鸡蛋等价格的上升将推动5月通胀明显反弹，而PMI的回升也在一定程度上印证了基本面的企稳。

同时，持续推出的微刺激政策也将强化市场对于基本面改善的预期，因此短期内市场可能仍将面临一定的调整压力，在半年末时点平稳度过之前，市场可能难有明显的表现，因此建议短期内投资策略趋于谨慎。

**城投债短期面临一定调整压力**

上周城投债收益率下行10-15Bp左右，七年提前还本的中西部地级城投债收益率达到6.6-6.7%的水平。

从利差看，城投债与AA中票的利差同样维持较低水平，在相对较低的利差约束下，城投债与中票及利率产品走势继续保持联动的概率较高，短期受基本面企稳及通胀反弹等因素影响，同样面临一定的调整压力。

**个券点金**

上周共有82只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,342.6亿元。

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