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亚洲 | 2014年 6月 9日 星期一 12:33 BJT

日本已公布经济指标--2014/6/9

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第一季        +1.6%  r          +0.1%  r        8月12日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      5月        +2.8%             +2.7%           6月26日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      4月        +3.2%             +1.3%           6月26日            --
 工业生产(m/m)                         4月        -2.5%  p          +0.7%  r        6月13日            --
 失业率                                4月         3.6%  @           3.6%  @        6月26日            --
 贸易收支(亿日圆)                      4月    逆差8,089        逆差14,463           6月17日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 4月        -4.6%             +7.2%           6月26日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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