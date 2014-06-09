投行观点：摩根士丹利降今年中国GDP增长预测至7%，料第三季减息

港报社评：和解不能损法治，＂未审先赦＂犯大忌--信报4月19日
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
路透香港6月9日 - 投行摩根士丹利的报告称，将中国今年实质国内生产总值（GDP）增长预测由7.2%降至7%，并预期中国第三季减息，以改善经济表现。
报告称，政府的微刺激措施能否有效降低融资成本，仍然有待观察，尤其是最近银行同业业务政策收紧。同时，5月PMI数据可能令决策层更为犹豫是否应该采取更为宽松的措施。
“政府偏好的微刺激措施传导效应有限，并难以取代基准利率下调25个基点所起作用。”摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹在报告中并称，“现时预期，第三季中国将会减息。”
该行认为，最重要一步是政府在需要时候放松金融市场并注入信心，不应因为担心流动性流向地方融资平台以及亏损的行业，而影响货币政策调整。
为反映外部需求疲软、本土需求强度不足以及弱通胀压力，摩根士丹利调低今明两年中国GDP增长以及居民消费价格指数（CPI）的预测。2014年实质GDP增长由7.2%降至7%，2015年由7.4%降至7.2%；但预期在微刺激措施的帮助下，今年第三及第四季经济增长温和回升。
2014年CPI预测由3.2%降至2.2%，2015年由3.6%降至2.8%；升幅主要由食品价格带动，但非食品价格造成通胀继续向下。
摩根士丹利并将今年底人民币兑美元汇价目标调至6.14，原为5.91。随着更多迹象显示经济增长回稳，该行预期2015年末人民币兑美元将升值至6.09。
中国国务院总理李克强周五主持部分省市经济工作座谈会，表示当前经济运行总体平稳，但下行压力仍大，要创新宏观调控方式，精准发力，定向调控。
国务院周六发布通知，决定派出督查组，对政策措施落实情况，开展新一届政府成立以来的第一次全面督查。国务院指出，必须看到，不少政策措施落实的力度不到位、效果不明显，没有充分发挥对经济稳定增长和转型升级应有的促进作用。 （完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。
美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。