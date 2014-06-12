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中国汇市 | 2014年 6月 12日 星期四 16:10 BJT

中国数据：5月社会融资规模1.4万亿元，比去年同期多2,174亿--央行

路透上海6月12日 - 中国人民银行周四公布，初步统计，2014年5月中国社会融资规模为1.40万亿元，比上月少1,454亿元，比去年同期多2,174亿元。

刊登在央行网站的新闻稿称，1-5月社会融资规模为8.58万亿元，比上年同期少5,329亿元。5月当月新增人民币贷款8,708亿元，高于路透调查中值7,500亿元的水平。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站 www.pbc.gov.cn (发稿 边竞；审校 黄凯)
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