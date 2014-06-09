香港个股：恒基地产指建筑费持续上升，住宅楼价下调空间有限

路透香港6月9日 - 香港主要地产商--恒基地产 主席李兆基周一表示，自政府出压抑楼市措施后，本港的地价已下跌近三分之一，但建筑费则持续上升，令普通住宅的楼价下调空间受到限制。

从近期政府招标的土地中标价反映地价已见下调，但楼价则仍持稳。李兆基在恒地股东周年大会后对记者表示，过往新界区的地价每平方尺逾7,000港元，但现在已跌至4,000多港元，但同时成本上升特别是建筑费。

＂政府为压制楼价一直出招，但未有压制建筑费。建屋成本一半是地价，一半是建筑费，（发展商）已没什么利润，投地便宜了也没什么作用。＂李兆基说。

他指出，香港每平方尺的建筑费是内地的10倍，他认为政府也应在这方面下功夫。

＂普通（住宅）楼价很难跌下去，今年的楼价也不会升，即使跌也只会是微跌，因为建筑费高企。＂李兆基说。

此外，他认为现时旧楼重建的程序繁复，＂拆旧楼要过几十道关卡，时间和金钱都损失很多。要减建筑费，政府要简化程序，要起‘建筑革命’。

恒地是拥有最多农地的本港发展商之一，公司近年亦积极收购市区的旧楼项目业权，进行重建。

李兆基透露，目前恒地的市区重建发展地盘达35个，可建楼面面积约463万平方尺。此外，公司已收购八成业权的地盘数目有15个，涉及可建楼面面积逾200万平方米。按目前规定，财团收购同一幢大厦八成业权即可申请强制拍卖，藉此收购余下业权进行重建。

李兆基表示，公司在新界粉岭北和古洞拥有的土地有部份纳入政府新界西北发展计划范围内，估计可建楼面面积近400万平方尺。

＂公司（土地）储备很多，过多几年也不怕没有地盘建屋，旧楼重建也进行得非常好。＂他说。

另一方面，在福布斯香港富豪榜中排名第二的李兆基去年提出捐出土地建屋，以缓解本港的住屋需求，但政府反应并不积极。目前已落实具体计划的是由他捐出一幅位于屯门蓝地的土地予博爱医院兴建护老院，料可提供1,500张床位，预算三年后建成。

他并透露，正构思将由其担任董事的一家非牟利机构拥有位于九龙石硖尾的一幅大型土地用作兴建居屋，估计可建4,000-5,000个居屋单位。但他强调目前与政府＂完全没有共识＂，但希望能先提出，看看能否成事。