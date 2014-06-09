《交易视点》市场情绪回暖，中国转债反弹有望延续--中信证券

路透北京6月9日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，虽然三季度货币政策未必能够全面放松，但定向放松也将起到稳增长和降成本的效果，而优先股在三季度推出将是大概率事件，转债估值也可能从底部略微回升，预计银行转债在三季度反弹的概率较高。

考虑到银行普通股反弹空间不大，纯债市场机会成本较高，建议在货币政策显着放松或优先股推出之后，将银行转债及时减持。

**转债指数上涨0.5%，银行转债涨幅居前，转债市场情绪继续回暖**

IPO节奏放缓催生成长股反弹行情仍在持续，上周沪深300、中小板指和创业板指涨跌幅分别为-1.0%、+0.0%和+2.5%。

转债市场涨幅0.5%，超越平价指数0.1个百分点，市场情绪继续回暖。

新上市的国金转债涨幅8.6%，累计换手48%；工行、中行（考虑付息）转债涨幅1.2%。

**债市继续看好，股市依然是新兴成长和主题投资行情**

债市方面，预计5月CPI同比增速将在猪价反弹的带动下回升（一致预期为2.4%），债券收益率短期可能微弱上行。

但猪价很难出现超越季节因素的反弹，且经济下行压力增大、货币政策有望继续宽松，债市在短期震荡后将继续向好。

股市方面，一方面经济下行时期企业盈利下滑，另一方面货币市场利率趋于宽松，股市估值倾向于回升。

两者共同影响之下，蓝筹股表现相对平淡，而新兴行业成长股相对活跃，主题投资盛行。

**转债估值有望继续提升，关注大类资产轮动和新债基发行**

近两周转债指数分别上涨0.4%、0.5%，超越平价指数0.4和0.1个百分点，市场情绪逐渐回暖，原因包括有两方面。

其一，随着债券收益率的下行特别是无风险利率的回落，投资者对“纯债—转债—股票”轮动愈发关注，主动提高了转债仓位。

其二，在债市走强的背景下，债券型基金份额连续4个月增加，随着规模的扩大，转债需求也略有回升。

当前转债市场估值已经位于底部，进一步下降的空间非常有限，未来存在提升空间，需继续关注“纯债—转债”的轮动效应和新债基发行。

**转债投资策略：维持中配或超配，银行转债为主**

上周转债市场最为亮眼的无疑是银行转债，工行、中行转债反弹1.2%，民生转债反弹0.5%。

自定向降准政策出现以来，我们就建议中配或超配转债，并将工行、中行转债作为优先选择品种，博弈三季度政策放松、优先股发行等利好带来的反弹。

目前，这一观点没有变化，仍然建议投资者中配或超配转债，以工行、中行转债为主。

虽然三季度货币政策未必能够全面放松，但定向放松也将起到稳增长和降成本的效果，而优先股在三季度推出将是大概率事件，转债估值也可能从底部略微回升，预计银行转债在三季度反弹的概率较高。

考虑到银行普通股反弹空间不大，纯债市场机会成本较高，建议在货币政策显着放松或优先股推出之后，将银行转债及时减持。(完)