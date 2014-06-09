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货币新闻 | 2014年 6月 9日 星期一 21:23 BJT

美国经济：美联储比过去五年任何时刻都更接近宏观经济目标--布拉德

路透棕榈滩6月9日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美国宏观经济比过去五年任何时刻都更加接近正常状态，而疲弱劳动市场和低通胀是让货币政策仍维持宽松的原因。

“美国联邦公开市场委员会(FOMC)目前比过去五年任何时间都要接近其宏观经济目标，”布拉德在佛罗里达州棕榈滩一项会议上称。

“FOMC现在面临着以适当速度将货币政策正常化的典型挑战，”他说。

布拉德表示，劳动市场看来尚未完全复原，而通胀虽向目标回升，但仍旧偏低。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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