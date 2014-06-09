中国财政：未来数月财收增速可能续放缓，地方偿债压力增大--副财长

路透北京6月9日 - 中国财政部副部长王保安日前表示，未来数月全国财政收入增长可能继续呈放缓态势，在收入增速放缓、而支出刚性强的背景下，地方政府偿债压力会进一步加大。

财政部网站周一刊登他4月中旬在全国财政科研工作会议上的讲话并指出，本年度和今后一个时期税制改革可以总结为“六改一清”，包括全面推进增值税改革、适当扩大消费税征收范围、加快资源税改革、加快房产税立法并适时推进改革等。

"从财政收入走势看，受经济下行压力较大以及去年下半年收入基数逐步提高等因素影响，后几个月全国财政收入增长可能将继续呈放缓态势，”王保安称。

他指出，年初财收增速逐月回落主要原因包括：工业、投资、企业利润等与财政收入增长密切相关的指标增幅均有不同程度回落，扩大营改增试点范围导致增值税和营业税等相应减收，近期商品房销售额增幅回落使地方相关税收增幅回落等。

今年1-3月全国财政收入增速逐月回落，分别为13%、8.2%、5.2%。整个一季度，全国财政收入35,026亿元人民币，增长9.3%，其中中央财政收入增长6.4%。4月全国财政收入同比增速则回升至9.2%。

“在财政收入增速放缓而支出刚性强的背景下，地方政府偿债压力会进一步加大，”王保安称，地方政府性债务压力较大一方面表现为短期内偿债压力较大，另一方面表现为化解债务压力较大。

他并解释称，地方政府举债融资不规范，多头举债，举借主体多达15.4万家，同时举债方式过多过滥，包括银行贷款、信托、回购(BT)等30多种，为规避监管，已经从信贷转向非信贷，从银行表内转向表外，从显性转向隐性。

“除地方政府债券等少量债务外，绝大部分地方政府性债务资金没有纳入预算，缺乏规范的预算监督与约束，局部地区债务风险不容忽视，”他说。

今年中国到期需偿还的地方政府负有偿还责任债务占债务总余额的21.89%，是偿债压力最重的一年。“（地方债务）规模按照代偿率来计算总体可控，但是我们不能掉以轻心，”王保安称，“当前宏观经济形势下，产能过剩和地方政府债务积累过快是中央最为关注的两大问题，而且这两方面有可能连带出现金融危机。”

根据国家审计署2011年发布的审计结果，截至2010年底，全国地方政府的相关债务达10.7万亿元；此后在2013年6月审计署又公布，截至2012年底抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元，较2010年底增长近13%，而且其中16个地区债务率超过100%。

财政部5月已经下发通知，明确2014年上海等10省市试点地方政府债券自发自还。中国版市政债的正式开启，意味着中国的地方政府融资功能正从过往主要依靠平台融资的形式，向以政府债券为主体的市场化举债融资机制转变。

**“六改一清”**

中国国家主席习近平上周五主持召开中央全面深化改革领导小组第三次会议曾指出，财税体制改革不是解一时之弊，而是着眼长远机制的系统性重构。

王保安表示，深化财税体制改革要围绕“改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度”，不仅要建立全面规范、公开透明的预算制度，同时还要健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制，合理划分中央地方事权和支出责任，并进一步理顺中央和地方收入划分。

税制改革方面，本年度和今后一个时期的改革可以总结为“六改一清”：首先是要全面推进增值税改革，其次要适当消费税征收范围，调整征收环节，调整部分税目税率。

同时，要加快资源税改革，推进煤炭等重要矿产品资源税从价计征改革，清理相关收费基金；适当提高其他仍实行从量计征的资源品目税额标准；适时扩展资源税征收范围。

“加快房地产税立法并适时推进改革，分析改革难点，化解社会公众的误解和矛盾，正确引导居民住房消费，”王保安称。

他还指出，应推动环境保护税改费，个人所得税制应朝着综合税制的方向发展，须尽快建立个人财产登记制度、社会信用体系等。

至于“一清”则是要清理各种税收优惠政策，“今后要严禁各种违法违规行为，不符合法律法规规定的优惠政策要一律停止，限期整改，”他说。（完）

欲览王保安讲话全文，请点击财政部网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)