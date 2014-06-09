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债券 | 2014年 6月 9日 星期一 16:08 BJT

欧元债市：爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因评等调升及ECB刺激措施

标普还确认意大利主权债信评级为BBB/A-2，展望仍为负面 。穆迪预定周五复审意大利的评等。

爱尔兰10年期公债收益率 下滑5个基点，至2.40%。西班牙10年期公债收益率 亦跌约5个基点，报2.60%。意大利10年期公债收益率 跌4个基点，报2.71%。

“显然爱尔兰评等上调，让愈来愈好的二线国家消息再添一笔，但评等机构的行动通常都落后于市场。”法国农业信贷策略师Orlando Green称。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪 审校　艾茂林/李爽)
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