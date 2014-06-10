中国公开市场：今日进行400亿元正回购操作，期限28天--业内人士

路透上海6月10日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种；而周一晚间央行宣布定向降准进一步扩围。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存准，财务公司等也一并下调0.5个百分点。

本周公开市场将有1,840亿元资金到期投放，全部为正回购到期。

央行公开市场上周连续第四周净投放，单周净投放730亿元人民币。面对企业所得税汇算清缴和例行存款准备金清算的冲击，央行大额净投放，扶助呵护之情不言自明，市场流动性宽松预期进一步加强。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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