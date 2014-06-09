《交易视点》钱荒心魔渐除，中国债市三季度魔咒仍待破--中金

路透北京6月9日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，从历史上看，收益率很少在三季度出现下行，债市经历两个季度牛市后，下行动能可能已经不足，存在所谓的“三季度魔咒”，即债市在三季度较难出现牛市。

之所以出现“三季度魔咒”是因为有存款准备金数量缴纳、利率债供给高峰等一些季节性因素在阻碍收益率的下行。当然，也存在经济企稳回升，配置力量减弱，利率市场化继续推动等不利因素。

**外贸对经济拉动有望回升**

当前国内经济显现企稳反弹迹象，不过由于政策刺激力度总体有限，对经济持续反弹支撑不够，未来经济反弹高度和可持续性很大程度上取决于外需改善状况。

5月，铜和铁矿石等大宗商品融资贸易回落，叠加内需相对低迷，进口增速相对低迷。随着外需的弱势复苏、人民币贬值以及虚假贸易高基数影响的弱化，出口增速快速回升，并带来贸易顺差的大幅回升，短期内外贸对经济的拉动回升。

问题是下半年外贸对经济拉动能否继续回升？我们通过对进出口需求的收入弹性和汇率弹性的估计，对全球经济和汇率走势的分析，判断下半年外贸盈余有望持续改善，外贸对经济拉动有望继续回升。

主要原因和结论包括如下：（1）出口需求的国外收入弹性较大，随着发达经济体持续复苏，出口增速有望回升。

（2）进口需求的国内收入弹性较小，内需偏弱背景下进口增速或相对低迷。

（3）出口需求的汇率弹性较大，进口需求的汇率弹性相对较小，人民币有效汇率贬值有利于出口。

（4）从贸易协同看，全球多数国家新出口订单增长，全球综合新出口订单小幅回升，全球外贸总体改善可能性大。

（5）外贸盈余的汇率弹性为负，国外收入弹性为正，国内收入弹性为负，外贸盈余大概率继续改善，外贸对经济的拉动也有望提升。

**钱荒心魔渐除，三季度魔咒仍待破**

二季度资金面一直相对平稳，市场对半年末再度出现钱荒的担忧基本消除，资金面的稳定是二季度收益率回落的重要因素之一。

回顾债券市场的历史，典型的特征是牛短熊长，即牛市持续的时间短，熊市持续的时间长。

除了2005年的特大牛市以外，债券牛市基本没有持续超过两个季度的，即便是2008年次贷危机后，经济出现断崖式下降，债券的牛市也只持续了两个季度。

展望下半年，债市经历了两个季度的牛市后，下行动能可能已经不足。从历史上来看，收益率很少在三季度出现下行。尤其是2008年次贷危机后，从2009年开始，没有出现过三季度收益率下降的例子。因此，存在所谓的“三季度魔咒”，即债市在三季度较难出现牛市。

**三季度魔咒”之季节性因素**

我们认为，之所以出现“三季度魔咒”是因为有一些季节性因素在阻碍收益率的下行。

首先，从资金面来看，年中一般是银行超储率最低的时候，而年底年初由于财政存款投放，往往是超储率最高的时候。超储率的这种季节性变化使得三季度或者下半年的资金面容易比上半年更紧张。

今年上半年资金相对宽松的局面一方面得益于央行的放松，另一方面得益于存款增长乏力以及存款受到货基和理财的分流，以同业存款的形式回流银行。由于存款增量减少，银行需要为此缴纳的法定存款准备金也会减少。

这些因素在下半年会发生变化，尤其是同业存款可能会纳入缴法定的口径范围，导致银行需要缴纳的法定存款准备金会增多，而贷存比的放松以及债券发行的增加会推动资产负债表的重新扩张，加上大额存单的推出，导致存款回升，从而缴纳法定存款准备金数量会相应回升，即消耗的超储资金会增加，对资金面有负面影响。

其次，在走过半年末时点后，如果没有出现资金面异常紧张，银行可能会开始调整资金分配，减少超储资金的留存，增加对贷款、非标和债券的应用，从而使得国有银行和股份制银行积压在货币市场的头寸减少。

其次，“三季度魔咒”与利率债的供给高峰相对应。从2009年以来，在推出地方政府债之后，从利率债的发行量或者净增量来看，高峰一般都是在三季度。

**三季度债市仍有积极因素支撑**

我们对行情走势的判断不能只限于季节性因素的分析，还需要通过其他更多的角度来进行客观的分析。除了上述两个季节性的不利因素外，三季度债市仍有一些积极因素的支撑：

（1）最重要的支撑来自于市场仍存在对货币政策放松的预期。

目前房地产市场尚未企稳，加上去年三季度经济增长较快，抬高基数，使得今年三季度经济的强度存在不确定性，如果经济依旧疲弱，部分投资者预期央行仍可能会有全面降息降准等较大强度的放松政策。

（2）从三季度的CPI来看，由于去年8、9月份的高基数，今年三季度CPI同比还不至于明显回升，即三季度通胀风险不大。

**一些不利因素**

除了积极因素外，我们也需要看到一些不利因素：（1）随着各类型定向宽松刺激政策的推出和落实，加上经济典型的9个月库存周期的波动，我们认为经济未来几个月触底回升的概率较大。

（2）在经济有一定企稳回升迹象的情况下，市场的风险偏好有所回升。

（3）利率债收益率下降后，保险和银行类机构的配置需求可能会减弱。

（4）贷存比约束放松，定向降准以投放小微企业贷款和三农贷款为前提可能鼓励银行更多的发放贷款，也会对债券配置需求形成一定分流。

（5）利率市场化继续推动。未来大额同业存单的发行会逐步增多，而下半年还有可能推出针对企业和居民的大额存单，从而推动存款的利率市场化，银行负债端存款的成本仍会有上升压力。

（6）国际对比来看，近年来中国国债收益率和海外发达经济体国债收益率走势的相关性有所增强，目前市场主流预期是认为美国国债收益率下半年会有所回升，10年美国国债收益率可能到年底回升到3%或者3%以上。

如果美国国债收益率回升，可能对全球债市均有影响，包括中国，使得中国国债收益率也存在回升压力。

总结来看，历史上三季度因受到季节性因素影响，利率债较难出现牛市行情。

今年来看，除了季节性因素依然存在以外，利空因素多于利多因素，我们预计三季度利率债在二季度基础上继续出现牛市行情的概率不大，但资金维持相对宽松的环境下，利率债也不至于出现大级别的调整，但可能存在小级别的调整。

对于投资者而言，在上半年获利颇丰的情况下，我们建议落袋为安，继续重仓利率债去博收益率下行的必要性不大，可以留一定仓位进行波段操作。同时可以考虑支付互换利率在对冲可能的利率风险。

相对而言，我们更看好风险资产的表现，毕竟在信贷和社融增速回升的过程中，风险偏好回升，低评级信用利差压缩，加上政府出台各种政策压低中小企业融资成本，有利于贷款利率、非标利率和高收益债券收益率回落，即风险资产的表现会好于无风险资产，可以转向增持低评级信用债和转债等风险资产。(完)