中国钢铁：国产铁矿不会大规模停产，因副业盈利且地方扶持--Mysteel

路透北京6月9日 - 中国知名钢铁行业网站--Mysteel调研显示，在中国矿山副业尚有盈利，地方扶持仍有空间的背景下，目前的国产矿价虽已突破部分矿山成本，但仍不能引发国内矿企大规模停产。“对内降本，对外降费”将使国内矿山有更多的“可变动成本”。

Mysteel对目前中国边际成本铁矿企业的生产运行情况进行抽样调查发现， 国有矿山的三费成本、劳务成本相较民营企业更高。2000年前投产的矿山，完全成本较后期投产的矿山要低。运距差越小的矿山，地缘优势越大，相应的边际成本越低。多金属矿山较单一铁矿山更具竞争力，短期矿山将以副业维持盈亏平衡。

上述调研成本的构成，主要分为开采成本，选矿成本，三项费用（包括人员工资、折旧、运输、税务），这三者的和称之为完全成本。而边际成本则是由完全成本减去固定折旧和财务费用后的经营成本。

其次，在这个区间内的高成本矿山，小型矿山停产限产现象增多，中型矿山徘徊于限产边缘，大型矿企则深陷泥潭，难以自拔。由于小型矿山前期投资小，运营成本低，相对而言停产限产较为灵活，大中型矿山作为地方财政的主要来源，社会民生的支柱产业，则更有几分“大而不倒”的无奈感。

第三，矿价长期维持低位在国产矿业圈内达成共识，维稳大矿生产成为地方性质的政治目标，多地已将鼓励矿山企业增产增效提至施政首位，后期大中型矿山的工作方向将更多的围绕降本展开。“对内降本，对外降费”将使国内矿山有更多的“可变动成本”。

值得关注的是，伴随竞争加剧倒逼而来的产业链降本降费，国内矿山成本将出现一定的可变动空间。而可变空间究竟有多大，这需要时间来验证。但在产业降速调结构及稳健货币政策的大背景下，国家出台大规模政策扶持从而降低税费的概率微乎其微。因此压费尚可，降本不易，能否逆势突围待观察。

随着国外矿山扩产，中国钢铁去产进程的推进，2014年铁矿石步入下行通道。短暂的反弹，阶梯式的回落，似乎不留任何喘息的机会，仅用短短的五个半月的时间，就将矿价稳稳定格在100美元/吨以下。

迄今的数据来看，今年铁矿石品位62%的指数最高在134.5美元，最低在91.5美元，并且进入5月后，仅前三天高于105美元，此后就始终保持着“背靠100，冲击90”的架势。总体的趋势是：低点更低了，时间更长了。