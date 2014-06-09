《路透晚报》--6月9日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第一季GDP上修为较前季成长1.6%，因资本支出增长加快

周一公布的数据显示，日本第一季国内生产总值(GDP)上修为较前季成长1.6%，因资本支出增长加快，初值为成长1.5%。第一季GDP环比年率修正为成长6.7%，初值为成长5.9%。此外日本4月经常帐盈余低于预期，因海外投资收入减少而且贸易逆差扩大。4月经常帐盈余为1,874亿日圆(18.3亿美元)，分析师预测中值为盈余3,225亿日圆。这是经常账连续第三个月实现盈余，但较上年同期下降76.1%。

--欧元区6月SENTIX投资者信心指数意外降至去年12月以来最低

研究机构Sentix调查显示，欧元区6月投资者信心意外下降，即便欧洲央行推出一系列刺激举措，但仍未打动投资者。Sentix表示，欧元区投资者信心的指数表明，投资者对目前及未来六个月经济形势的看法比一个月前更悲观。6月Sentix信心指数降至8.5，为连续第二个月下降，且为2013年12月以来最低。

--南非工会组织AMCU与铂金矿企即将谈判，政府威胁若破裂将停止斡旋

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)和主要铂金生产商周一将进行更多谈判，旨在结束已经持续五个月的罢工。政府威胁称，如果还不达成协议，将停止调停。南非矿业部发言人Mahlodi Muofhe表示，他相信AMCU和全球前三大铂金企业周一将达成协议。

--俄罗斯、乌克兰和欧盟将继续谈判天然气价格争端

欧盟执委会表示，乌克兰、俄罗斯和欧盟执委会官员周一晚间将在布鲁塞尔举行会议，继续谈判如何解决天然气价格争端。俄罗斯威胁乌克兰称，如果不能在6月10日之前付清天然气费用，就将切断对乌的天燃气供应。

--日本经济计划承诺改革企业税，但无具体细节--草案

根据路透所见到的一份最新计划版本，日本安倍政府正在准备的经济计划草案，承诺进行“企业税改革”，但没有提出调降企业税的具体目标。这份计划显示，企业税改革的议题仍未敲定，官员仍在讨论。经济计划草案重申将考虑在2014年调高全国消费税，并承诺每年召开两次经济财政谘问会议，检讨财政健全进展。

--印度新政府将进行有利投资者的改革--总统

印度总统慕克吉(Pranab Mukherjee)在国会讲话中指出，印度新政府将进行经济改革，改革议程中预计将推出一般消费税、鼓励外国投资并加快重大商业项目的批准。印度总统慕克吉对当选议员称，总理莫迪领导下的政府将“积极推进”对国有煤炭业的改革，以吸引民间投资。

--英国制造业者对于未来三个月经济增长前景更加乐观--调查

调查显示，英国更多制造业企业对于未来三个月经济增长前景较金融危机初期任一时段更加乐观。据行业组织EEF和会计事务所BDO发布的季度前景报告，制造业者对于投资和招聘更有信心，所有领域均公布产出为正值。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创三个月收盘高位，高贝它系数股票受追捧

日股日经指数周一升至三个月高点，此前美国公布的5月非农就业数据强劲，投资者抛出防御类股，买入成长题材类股。日股日经指数收高0.3%，报15,124.00点，为3月11日以来最高收位。过去六个交易日，日股升近500点，或3.4%，引发近期内可能超买的忧虑。东证股价指数在淡静交投中收在1,234.78点，仅有14.2亿股易手，为4月18日以来最小交易量。

--中国股市：沪综指震荡近收平，经济数据公布前投资者谨慎观望

中国股市沪综指收市近收平。今日全天大盘在窄幅区间震荡，成交量保持低迷。分析师指出，近期走势涨跌互现，投资者对后市大多持谨慎观望态度，明日即将公布的物价数据与IPO进度可能打破市场的弱平衡。沪综指收报2,030.502点，涨0.546点或0.03%。

--香港股市：

香港股市结束连续三天的跌势，之前美国就业报告和中国出口数据强化了对全球经济形势改善的看法。恒生指数收高0.7%至23,117.47点。恒生国企指数涨0.6%。

--汇市：欧元小涨，摆脱欧洲央行宽松政策的冲击

欧元兑美元和日圆上涨，投资客削减大规模的欧元空头部位，因认为欧洲央行短时间内不会再次宽松政策。欧元兑美元最新上涨0.2%至1.3667，进一步弹离周四触及的四个月低点1.3503美元。美元兑日圆下跌至102.42日圆。

--欧元债市：爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因评等调升及ECB刺激措施

爱尔兰公债收益率(殖利率)跌至纪录低位，因标准普尔调升爱尔兰债信评等，原已受到欧洲央行新刺激措施提振的欧元区二线国家公债，士气更加强劲。0811GMT，爱尔兰10年期公债收益率下滑5个基点，至2.40%。西班牙10年期公债收益率亦跌约5个基点，报2.60%。意大利10年期公债收益率跌4个基点，报2.71%。

--国际油市：布兰特原油持稳在108美元上方，受中美需求前景好转提振

布兰特原油期货持稳在108美元上方，因中国良好的出口数据和美国稳健的非农就业数据，使市场重燃两国原油需求稳定增长的希望。0812GMT，布兰特原油上涨0.33美元，报每桶108.95美元。美国7月原油合约涨0.41美元，报103.07美元。

--金属期市：上海期铜触及近一个月低点，受融资疑虑影响

上海期铜跌至近一个月低点，伦敦期铜亦下滑，受新的空头卖压影响，市场担忧对于中国青岛港金属仓储的调查，可能压缩融资，并削弱金属买气。0814GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.64%至每吨6,645美元。上海期交所主力8月期铜合约跌至每吨47,370元人民币。

--全球金市：金价在1,250美元上方持稳，但股市涨势抑制避险需求