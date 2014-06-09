中国债市：IRS走势先升后跌，跟进现券震荡盘整行情

路透上海6月9日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一先升后跌。市场人士表示，午后现券在获利卖盘有所消化后，部分品种买盘势头有所抬升，带动IRS亦小幅下探，基本与上日尾盘持平。

上海一银行交易员称，"IRS上午还跟随现券(收益率)有所反弹，下午就下来了，也是受现券带动的吧，大概有4-5个bp(基点)左右。"

他并指出，现券收益率在获利盘抛售带动下反弹了一波，现在被消化掉了，就有很多人在等反弹买入，但感觉买盘还挺弱，比较谨慎，其实收益率上的差不多了，就有人出来买，买盘一直都在。

广发银行交易员吴思捷也赞同这一看法，他认为，市场这波反弹并没有太强的支撑，主要来自于止盈盘，大方向看6月份的资金面还是宽松的，债券还有向下空间。

“IRS如果fixing水平不能突破3.0%，repo一年期品种前期的3.32%差不多已经见底了，”他称。

银行间市场月内资金供求维持均衡态势，周一隔夜和七天期回购加权利率变动微弱。目前机构多认为央行将继续呵护流动性，对半年末前预期稳定乐观。交易员表示，不排除月末前资金面仍可能因时点因素产生波动，回购利率甚至会连续上行，但从今年政策基调和央行实际调控情况看，整体局面可控。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3150/3.4250 3.4700/3.5625 3.6900/3.7850 3.9025/4.0025 3.9121/4.1571

上日 3.3100/3.4125 3.4325/3.5175 3.6625/3.7413 3.8575/3.9525 3.8613/4.1200

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变动 +0.0050/+0.0125 +0.0375/+0.0450 +0.0275/+0.0437 +0.0450/+0.0500 +0.0508/+0.0371

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。