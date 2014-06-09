CNH动态：5月贸易顺差创新高推离岸即期大涨，人民币下行压力减缓

路透香港6月9日 - 人民币中间价周一超预期高开138个点子，创近20个月以来最大升幅。在其带动下，离岸人民币现汇 亦大幅走升，人民币多头表现积极，市场人士认为周日公布的中国贸易顺差抑制了人民币下行压力。
高达近360亿美元的5月贸易顺差创下中国逾五年来单月新高，周一人民币中间价连续第二个交易日高开后，已自前期低位反弹223个点子。交易人士推测，中国央行力图通过中间价及外汇干预管理近期人民币贬值的幅度，以规避大幅贬值预期。
“人民币中间价高开后，离岸即期开始跟着走，”一位中资银行交易员称，央行短期内大幅拉升中间价，是为了贬值紧急刹车，还是为了改变中间价导向还待观察，但若中国经济增长继续令人失望，人民币还是存在一定贬值空间的。
另一位外资机构交易员表示，政策因素亦是需重点关注，接下来的两个月政经日程里，中国国家主席习近平和美国总统欧巴马会晤，及7月初第六轮中美战略与经济对话，这无疑都会影响人民币走势。
招商证券最新报告认为，大宗商品进口减少，是拖累中国5月进口同比意外下滑的原因之一，预计未来贸易融资对中国进口贡献度料下降，而随着贸易顺差的扩大，人民币汇率主贬阶段可能结束。
中国海关周日公布数据显示，中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差达359.2亿美元；随着稳增长政策加力，下半年外贸形势会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增幅，进口亦有望逐步回暖。
本地时间下午16:39时，离岸人民币现汇 报6.2305，较上交易日大涨143个点子或0.23%,在岸离岸价差有所走阔近100个点子。
境内人民币兑美元即期 周一收升近百点至6.2404，盘面反应相对平静，顺势高开后保持区间盘整，成交量缩至137亿美元，显示市场趋于谨慎。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2134/2171，较上一交易日涨0.47%。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 黄凯)