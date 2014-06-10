台湾已公布经济指标--2014/6/10

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 +4.80% +3.16 r 6/23 -- 季调失业率 4月 4.04% 4.06% 6/23 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 5月 +1.61% +1.66% r 7/8 -- ) 外汇存底(亿美元) 5月底 4,216.51 4,214.95 7/4 -- *商品出口(y/y) 5月 +1.4% +6.2% 7/7 -- *商品进口(y/y) 5月 -2.3% +5.8% 7/7 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +6.24% 5.89% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 +8.9% +5.9% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 +3.14% +2.88% r -- -- 重贴现率(%) 3月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。