《中国债市每日综述》现券收益率略升，等候宏观数据给予更多指引

* 现券盘整继续消化获利，收益率略上行

* 资金面稳定令向好预期仍在，承接盘亦颇踊跃

* 投资者等候宏观数据给予更多指引

* 若数据不出预料，料现券以震荡行情为主

路透上海6月9日 - 中国银行间债市现券周一盘整，收益率略向上。5月宏观数据将陆续公布，机构多预期经济将呈改善态势，场内现券继续消化部分获利盘；但资金面稳定，总体向好预期仍在，承接买盘力道亦颇为踊跃。

市场人士并认为，目前观望情绪较浓，投资者等候数据给予市场更多指引，若本周数据不出预期之外，短线现券料难脱震荡盘整行情。

“(现券收益率)稍微上来一点，幅度很小，”上海一商业银行交易员称，周末公布的进出口数据显示，出口劲增缓解经济下行压力，本周后续更多数据可能亦呈改善态势，令债市现担忧情绪，仍在进一步消化获利了结卖盘。

但他亦表示，场内略显分歧，在目前时点，部分机构担忧即将公布的数据可能会超预期，选择卖出，但因央行对资金面较为呵护，且经济疲弱状况料难有本质改善，中期利好现券的预期仍占主导，场内买需不坠。

中国5月出口同比增速达7%回归正常，贸易顺差创下逾五年来单月新高。分析师预计下半年外贸会进一步好转，出口有望保持7%甚至更高的增速 。

北京一券商交易员则指出，技术上调整压力仍在，且机构对本月通胀压力亦存担忧，“走一步看一步吧，暂时歇一歇，(现券)长端难保没有压力。”

中信证券最新发布的债券市场周报认为，虽然目前公开市场操作仍保持着稳中趋松态度，但在基本面维稳和通胀反弹制约下，短期内收益率下行的空间相对有限。

周二国家统计局将公布5月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)，周五则将公布更多投资和零售数据。路透综合逾20家机构预测中值结果显示，受猪肉价格持续上涨、以及翘尾因素等影响，中国5月CPI同比涨幅料温和回升至2.4%，预计4月可能就是年内低点，全年物价呈现中间高、两头低的趋势。

剩余期限约6.61年的国开行固息金融债140203券最优报价 为4.9796%/4.9321%，上日尾盘为4.95%/4.8955%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.516元人民币，较上日结算价涨0.126元或0.13%。单日成交2,191手，上日成交量为3,600手。

**资金供求均衡**

中国银行间市场月内资金供求维持均衡态势，周一隔夜和七天期回购加权利率早盘变动微弱。目前机构多认为央行将继续呵护流动性，对半年末前预期稳定乐观。

交易员表示，不排除月末前资金面仍可能因时点因素产生波动，回购利率甚至会连续上行，但从今年政策基调和央行实际调控情况看，整体局面可控。

今年以来，中国人民银行政策实际执行力度已转为“中性偏松”。在4月下旬出台对县域金融机构定向降准措施后，近期再贷款也成为支持经济发展新热门工具。此外，日前官方还在定向降准范围、支持小微企业的再贷款和专项金融债规模等方面追加微调力度。

上海一银行交易员称，“央妈手上有那么多工具，月末前(资金)太大的波动应该不会有。”

她并指出，单就货币市场范围内的因素来看，平衡稳定是近日的主基调。放眼更长时间，则除需关注半年末时点对资金面的例行影响外，也还要关注贸易顺差等对外汇占款这些外部增量的影响。

大型券商--银河证券最新报告称，一年前发生的“钱荒”令中国债市投资者心有余悸。6月底料会出现季节性的利率波动，但无需过度担忧流动性，无论是利率还是融资可得性，都不会出现推动交易型机构被迫去杠杆的状况。

北京一大型券商交易员表示，与七天以内等期限相比，跨月资金供给相对略少。不过因一个月及以上品种成交一直不多，暂时还未到十分难求的程度。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,503.71亿元，上日为9,728.61亿元；其中，隔夜品种成交8,327.69亿元，上日为8,510.05亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5938 2.5979 -0.41 8,327.69

七天 3.1344 3.1592 -2.48 714.11

14天 3.1589 3.4445 -28.56 147.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.4950 0.8800 +161.50 2,430.78

七天 2.9050 2.9900 -8.50 246.25

14天 3.2000 3.3000 -10.00 34.93

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6300 2.6400 -1.00 --

七天 3.1300 3.1600 -3.00 --

14天 3.1500 3.4400 -29.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5800 2.5808 -0.08 --

七天 3.1300 3.1500 -2.00 --

三个月 4.8181 4.8259 -0.78 --