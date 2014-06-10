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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：6月10日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月10日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

    **宽松因素：
    --央行存单到期968亿台币。  
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。     
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    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)6,437.1亿台币   
          06/11                      791.5亿台币
          06/12                      3,392亿台币
          06/13                    3,637.5亿台币
          06/16                      4,009亿台币
          06/17                      1,036亿台币
          06/18                   2,323.75亿台币
          06/19                    2,195.8亿台币
          06/20                        756亿台币
          06/23                    4,262.5亿台币
          06/24                   1,828.65亿台币
          06/25                   3,470.80亿台币
          06/26                     4,376.50亿台
                                              币
          06/27                   2,861.70亿台币
          06/30                         43亿台币
          07/01                   4,739.10亿台币
          07/02                   2,690.80亿台币
          07/03                   4,022.50亿台币
 
    --国库券到期200亿台币       
      7/1: 财103-5期91天期国库券到期，金额200亿台币。

    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --6/11:个人综所税金融机构委托取款扣款，银行缴交予台银，台银当日上缴国库。2013年委取共66万4,0
00余件，金额717亿台币。
    --6/12：个人综所税信用卡扣款日，去年金额465.7亿台币。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公
库。
    --6/16:央行月度例行发行二年期定存单，金额100亿台币，13日标售。
    --6/18: 财政部增额发行10年期103甲6期公债，金额预计400亿台币，天期为10年期，13日标售。
    --6/27: 财政部标售发行五年期103甲9期公债，金额预计350亿台币，24日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)      
    注：*表新增或更新。 

 (记者 董永年; 审校 高洁如)
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