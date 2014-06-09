《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月9日

港报社评：和解不能损法治，＂未审先赦＂犯大忌--信报4月19日
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
路透香港6月9日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:21时,1港元=0.80489人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.30 12.41 0.83 深物业 6.83 5.07 1.67 南玻 7.01 5.30 1.64 深康佳 3.95 2.74 1.79 ST中华 5.48 2.40 2.84 ST中冠 10.44 4.88 2.66 深深宝 6.10 6.70 1.13 深华发 7.67 3.65 2.61 深赤湾 12.37 11.28 1.36 招商地产 11.33 10.89 1.29 特力 9.87 5.72 2.14 飞亚达 7.43 5.79 1.59 一致药业 38.17 30.50 1.55 深深房 3.73 2.85 1.63 ST盛润 6.17 5.21 1.47 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集团 6.73 3.50 2.39 深国商 14.22 8.82 2.00 深赛格 4.38 2.63 2.07 宝石 7.98 4.82 2.06 小天鹅 10.07 9.99 1.25 粤高速 2.94 2.41 1.52 晨鸣纸业 4.21 3.75 1.39 ST珠江 4.18 2.64 1.97 美菱电器 4.62 4.92 1.17 大冷股份 9.04 6.30 1.78 粤电力 4.63 4.39 1.31 佛山照明 9.53 6.14 1.93 江铃汽车 28.28 29.70 1.18 沙隆达 11.21 7.77 1.79 苏常柴 7.38 4.43 2.07 威孚高科 25.36 23.39 1.35 古井贡酒 17.67 15.29 1.44 ST东海 5.37 4.87 1.37 长安汽车 11.62 14.40 1.00 京东方 2.13 1.87 1.42 鲁泰 8.88 10.24 1.08 本钢板材 3.60 2.36 1.90 张裕 24.83 16.10 1.92 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。
美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。