台湾债市：指标公债持券集中度变化表

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透台北6月10日 - 根据台湾柜台买卖中心周二资料，上交易日交割后指标公债持券集 中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 10年 44% 54% 65% 上日交割后 44% 54% 64% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、 台湾人寿、富邦人寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/ 卖出未交割数。（完） (撰写 李可柔; 审校 林妙容)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。