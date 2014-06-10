《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月10日

*工商时报：

--京城银行 昨日惊爆11.5万张钜额交易，董事长戴诚志、大股东蔡天赞两人合计释出11.43万张持股，全数由三商美邦人寿 承接，再加计三商寿原持有1,300张，累计持股达9.62%，一举跃升成京城银最大单一股东。

--中国安全软件企业--猎豹移动执行长傅盛昨日来到台湾，他表示猎豹计画在台成立研发中心、负责开发行动APP安全软体。傅盛也透露，为了布局全球市场考量，也有并购台湾本土软体开发商的打算，并购及投资标的方面，除了与安全工具、浏览器相关的APP公司、以及提供优质开发团队之外，也对行动广告、手机游戏有兴趣。

--台湾的中国人寿 前10大股东名单出炉，凯基证券因为合并大华证券，一举跃升中寿最大股东，共持有27万张，占股9.8%；国外主权基金或政府基金，如沙乌地阿拉伯央行、新加坡政府投资专户、阿布达比投资局，依旧是中寿的前几大股东，分占第二、三及第七大。

*经济日报：

--财政部定调，本人、配偶及未成年子女，持有房屋总数全国超过三户，第四户以上将被视为〞非供自住房屋〞，今年6月起税率将由1.2%跳升为1.5-3.6%不等。财政部估计，全台约有30万户会受到加税冲击。

--两岸服贸协议卡关，传出大陆方面暂停两岸协商，据了解，两岸金融三会召开也受波及，大陆银监会原订本周派高阶主管来台洽谈〞金银四会〞召开日期，也突然喊卡。金管会官员昨日对此表示，双方工作阶层的联系并未间断，金管会仍将争取依惯例在今年下半年召开两岸金融三会。

--主要金控业者5月获利昨日陆续公布，富邦金 在寿险、银行获利双引擎挹注下，囊括单月、今年以来累计获利、每股税后纯益（EPS）三冠王，是首家今年获利逾200亿台币、每股获利超过2台币的金控公司，稳坐获利王宝座。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。