《台湾重要政经日程》--6月10日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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===================今日重要政经消息=============================
6/10(二)
-- 9:00 自由经贸园区合作论坛。
--13:30 台积电 公布5月营收。
--16:30 金管会例行记者会。
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6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
--12:30 央行标售两年期定存单，金额100亿台币。
6/16(一) *--16:20 央行公布5月份银行承作人民币业务概况。
6/20(五)
--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。
6/23(一)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
6/25(三)
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。
6/26(四)
--央行召开第二季全体理监事会。
7/4(五)
--16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底时为4,216.51亿美元。
7/7(一) *--16:00 财政部公布6月出口金额，5月较去年同期成长1.4%。
7/8(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数年增率，上月年增1.61%。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。