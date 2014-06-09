路透基点：巨人网络融资案一般联贷阶段承贷银行增至六家--TRLPC

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，在美国挂牌上市的中国线上游戏开发商和运营商--巨人网络的五年期8.50亿美元贷款案，最新吸引到中银香港加入，使得本案在一般联贷阶段承诺提供贷款的银行增至六家。这笔贷款用来支持巨人网络将公司私有化的杠杆收购案。
消息人士称，中银香港承贷5,000万美元，六家银行目前的承贷总金额为2.4亿美元。
一如此前报导，国泰世华银行、招商银行和平安银行分别承贷5,000万美元，华南银行以及兆丰国际商银已各自承诺2,000万美元贷款。
贷款定价与杠杆比率相关联。第一年的贷款利率加码幅度为450个基点，之后如果杠杆比率是两倍或以上，利率将维持该水准。
消息人士稍早时曾说，按照该公司2.65亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)以及扣除公司在一个银行帐户持有的约8,900万美元现金来计算，当前的杠杆比率水平是2.9倍。
根据初始贷款利率较Libor加码450个基点、以及贷款平均期限3.5年来看，本融资案最高综合收益为528.6个基点。
法国巴黎银行、中国民生银行、瑞士信贷、德意志银行、高盛、工银国际以及摩根大通承销该笔贷款。
中国民生银行承贷1.825亿美元，工银提供2.05亿美元，法国巴黎银行提供1.07亿美元，其他银行分别承诺贷款8,900万美元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张涛)
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)