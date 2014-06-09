中国债市：人民币IRS月内进行净额清算联测，保证金要求提高成本--业内人士

路透北京/上海6月9日 - 多位业内人士周一透露，上海清算所今日召开人民币利率互换(IRS)集中清算代理业务上线准备工作会议，称本月内将安排会员进行净额清算联合测试，以确保7月1日正式实施。另外，月内会再公布一批人民币IRS集中清算业务会员名单，但数目不会太多。

业内人士指出，IRS集中清算虽有助提升风险集约管理能力，但保证金要求也将提高机构参与交易的成本，在该市场领域交易量较大的外资机构将首当其冲受到影响。

“原来是双边清算，需要对方授信，现在交易对手变成上清所，那就需要交一些保证金，”上海一商业银行交易员称。

该交易员表示，保证金数量根据头寸来确定，外资机构交易量较大，头寸较多，故需缴纳的保证金相对偏多，“保证金利息又比较低，相对来说会亏一点”。

一券商交易员则补充则，各机构会根据自身情况向上清所申请一个最大敞口限额，据此来确定自身需要缴纳的保证金规模。

根据人民币利率互换集中清算业务规则显示，清算会员参与利率互换业务，应向上海清算所交纳保证金，包括最低保证金和变动保证金。其中，变动保证金包括盯市保证金和超限保证金等。

**初期或问题不少仍待完善**

“本来就得授信，现在授信照常做，还得再缴保证金，更加麻烦了，”另一银行交易员称。

上述券商交易员进一步指出，每家非会员机构只能选取一家综合清算会员做代理，这样自身敞口就完全暴露在代理会员处。揣测不能多家代理的原因或在于系统不支持，不过，清算所也指出未来会允许多家综合成员来代理。

一综合清算会员就吐槽称，“现在系统都没测试，7月1号哪来得及。清算所估计也是走一步看一步，先把架构弄起来，细则弄起来，初期市场交易可能会比较怪异。”

另有市场人士透露，部分外资机构内控不认可上清所的中央对手方资质，故部分活跃机构并未上交会员申请资料。

今年年初，人民币IRS引入中央对手方集中清算，但并非强制执行，所以此后一直是传统的双边自行清算和集中清算并行。