重温稿-中国反腐：贵州省贵阳市副市长吴军和地矿局副局长罗其方接受调查

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路透北京6月9日 - 中央纪委监察部网站周一宣布，贵州省贵阳市副市长吴军和贵州省地质矿产勘查开发局党委委员、副局长罗其方涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
根据中国贵阳网介绍，吴军分管国土资源管理（不含矿产资源管理部分）、城乡规划、住房和城乡建设、城市建设投融资及铁路建设等方面工作。对分管工作的安全生产和维稳、信访工作负责。
中纪网网站同日还发布中远集团原党组成员、副总经理徐敏杰涉嫌严重违纪违法问题，被开除党籍立案调查。
中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括刚被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应