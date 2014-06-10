路透基点：基汇资本寻求5.26亿美元贷款，用于收购盈科中心--TRLPC

路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产私募股权基金基汇资本正在寻求约5.26亿美元三年期离岸贷款，以支持其向电讯盈科收购位于北京的盈科中心。

国泰世华银行、中信银行、大新银行和大华银行担任牵头行兼簿记行。

这笔子弹式贷款由数家境外企业的股份担保，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点。

参贷银行承诺贷款3,000-3,900万美元，可得120个基点的前端费以及主办行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，可得100个基点费用和安排行头衔。

6月11-12日将在北京举行现场考察活动。

此次贷款将透过Vinter Star借贷。

基汇资本在4月曾表示，同意收购盈科中心，最初总价为9.28亿美元，是海外房地产私募基金在中国最大单项物业收购案。