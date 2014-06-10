路透基点：基汇资本寻求5.26亿美元贷款，用于收购盈科中心--TRLPC

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产私募股权基金基汇资本正在寻求约5.26亿美元三年期离岸贷款，以支持其向电讯盈科收购位于北京的盈科中心。
国泰世华银行、中信银行、大新银行和大华银行担任牵头行兼簿记行。
这笔子弹式贷款由数家境外企业的股份担保，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点。
参贷银行承诺贷款3,000-3,900万美元，可得120个基点的前端费以及主办行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，可得100个基点费用和安排行头衔。
6月11-12日将在北京举行现场考察活动。
此次贷款将透过Vinter Star借贷。
基汇资本在4月曾表示，同意收购盈科中心，最初总价为9.28亿美元，是海外房地产私募基金在中国最大单项物业收购案。
同样在4月时，少数几家银行受邀参加一项至多2.38亿美元的三年期融资计划，支持基汇资本房地产基金II从和记黄埔手中收购广州西城都荟。此项贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约370个基点，综合收益约为400个基点。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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