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亚洲 | 2014年 6月 9日 星期一 18:57 BJT

东南亚股市：泰国股市中止两日连涨走势，印尼股市跌至一个月低点

路透曼谷6月9日 - 泰国股市周一回落，投资人抛售建筑类股，因担忧建筑项目延宕；印尼股市跌至一个月低点，受大型股卖压拖累。

泰国最大建商Italian Thai Development 遭逢卖压，此前有报导指出军政府正冻结该公司筹画的建设项目。

Italian Thai股价收低6.1%，为1月以来最大跌幅。泰国SET指数 小跌0.05%，中止两日连涨走势。

印尼股市 下跌1.1%至4,885.08点，为5月8日以来最低收位。Bank Rakyat Indonesia 等银行股和Telekommunikasi Indonesia 等大型股卖压沉重。

新加坡海峡时报指数 小幅收高，收在逾一年高点。

马来西亚股市 、菲律宾股市 和越南股市 均上涨，此前美国和中国数据显示全球景气复苏。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 426.91 1.05 +0.25 +9.92 388.37

新加坡 3305.20 5.77 +0.17 +4.35 3167.43

马来西亚 1863.69 0.99 +0.05 -0.18 1866.96

泰国 1457.30 -0.72 -0.05 +12.21 1298.71

印尼 4885.08 -52.09 -1.06 +14.29 4274.18

菲律宾 6802.73 40.11 +0.59 +15.50 5889.83

越南 565.61 6.57 +1.18 +12.08 504.63

(完)

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

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