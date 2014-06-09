东南亚股市：泰国股市中止两日连涨走势，印尼股市跌至一个月低点

新兴汇市：亚币勉强录得涨幅，英国提前选举消息令谨慎情绪浮现

路透4月19日 - 亚币周三勉强录得涨幅，因英国首相特雷莎梅主张提前大选后，市场谨慎情绪浮现。特雷莎梅周二发布该声明后，英镑大涨至逾六个月高点。 外界普遍认为，特雷莎梅提议6月8日提前举行大选，意在巩固该党派在议会的多数优势，使其在与欧盟进行脱欧谈判时有更多支持。 英镑走强打压美元指数 ，使之周三在三周低点附近交投。 美国3月房屋开工下滑，表明第一季经济增幅大幅放缓，这也令美元进一步承压。这还强化了有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月升息可能性很小的看法。 分析师表示，法国本周末将举行总统大选第一轮投票，加上朝鲜局势紧张，都抑制了亚币的涨幅。 “虽然我认为地缘政治风险最严重时期已经过去，但距离朝鲜半岛风险完全消除还有距离，”OANDA的资深交易员Stephen Innes说。 菲律宾披索 日内跌幅最大，兑美元 下跌0.16%，坡元兑美元 下跌0.11%至1.397。 印度卢比