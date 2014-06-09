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亚洲 | 2014年 6月 9日 星期一 19:05 BJT

《中国新债预测》国开行五期债收益率预测低于二级，需求仍偏好

* 招标品种: 国开行增发第8、9、13及14期，新发第15期固息金融债

* 期限及金额上限：1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

* 招标时间: 1/3/5年：6月10日9:30-10:30；7/10年：6月10日9:30-11:10

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.08%-4.21%；4.55%-4.65%；4.74%-4.83%；4.85%-4.92%；4.89%-4.95%

* 预测均值: 4.13%；4.60%；4.79%；4.90%；4.93%

路透北京6月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，资金面持续偏宽，虽然二级市场受获利回吐盘冲击略有冲击，但新债需求仍偏好，定位料低于二级。

"市场需求好，虽然二级(收益率)往上调，但更多地是获利了结盘，"北京一国有银行交易员称，“一二级情绪不同，一级这边主要是配置户决定，非标受限后，好多中小机构都是有需求的。”

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.2609%、4.7122%、4.8614%、4.9729%和4.9975%。

银行间债市现券周一盘整，收益率略向上。5月宏观数据将陆续公布，机构多预期经济将呈改善态势，场内现券继续消化部分获利盘；但资金面稳定，总体向好预期仍在，承接买盘力道亦颇为踊跃。

明日新债一、三、五及七年品种为国开行今年第13、八、九及14期债增发，10年为第15期新发，总金额不超过240亿元人民币。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第8、9、13及14期增发，及15期新发

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发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月10日上午9:30-10:30

7/10年： 6月10日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)

五年：多重价格（美国式）

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月12日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月11日-6月12日

上市日 1年：6月16日

3/5/7/10年：6月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年

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票面利率 5.2462% 5.44% -- --

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%

(加权) (中标利率)(中标利率)

-------------------------------------------------------- (完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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