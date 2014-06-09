重温稿-《中国新债预测》国开行五期债收益率预测低于二级，需求仍偏好

标题新闻：未来10年中国豪车市场将增长50%，每年销量将增至300万辆左右--奥迪CEO
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* 招标品种: 国开行增发第8、9、13及14期，新发第15期固息金融债
* 期限及金额上限：1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元
* 招标时间: 1/3/5年：6月10日9:30-10:30；7/10年：6月10日9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.08%-4.21%；4.55%-4.65%；4.74%-4.83%；4.85%-4.92%；4.89%-4.95%
* 预测均值: 4.13%；4.60%；4.79%；4.90%；4.93%
路透北京6月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发五期固息债(俗称“福娃债”)。路透调查显示，资金面持续偏宽，虽然二级市场受获利回吐盘冲击略有冲击，但新债需求仍偏好，定位料低于二级。
"市场需求好，虽然二级(收益率)往上调，但更多地是获利了结盘，"北京一国有银行交易员称，“一二级情绪不同，一级这边主要是配置户决定，非标受限后，好多中小机构都是有需求的。”
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.2609%、4.7122%、4.8614%、4.9729%和4.9975%。
银行间债市现券周一盘整，收益率略向上。5月宏观数据将陆续公布，机构多预期经济将呈改善态势，场内现券继续消化部分获利盘；但资金面稳定，总体向好预期仍在，承接买盘力道亦颇为踊跃。
明日新债一、三、五及七年品种为国开行今年第13、八、九及14期债增发，10年为第15期新发，总金额不超过240亿元人民币。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第8、9、13及14期增发，及15期新发
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发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月10日上午9:30-10:30
7/10年： 6月10日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)
五年：多重价格（美国式）
10年：单一利率(荷兰式)
缴款日 6月12日
起息日 1/7年：6月9日
3/5年：4月8日
10年：6月12日
分销期 6月11日-6月12日
上市日 1年：6月16日
3/5/7/10年：6月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：
三年 五年 一年 七年
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票面利率 5.2462% 5.44% -- --
(加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --
(加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --
(加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --
(加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --
(加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --
(加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- --
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --
(加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --
(加权)
5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --
(加权)
6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%
(加权) (中标利率)(中标利率)
-------------------------------------------------------- (完) (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应