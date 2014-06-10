路透基点：Uni-Splendor筹措6,000万美元五年期定期贷款--TRLPC

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透香港6月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，Uni-Splendor正在筹措6,000万美元五年期定期贷款。
第一银行、阳信银行和合作金库银行是牵头行兼簿记行。合作金库亦是额度代理行。
贷款初始利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180个基点，根据借款方的税前净利润率调整：如果税前净利润率为0%或以下，则较Libor加码180个基点；若在0.1-2%，加码170个基点；若高于2%，加码160个基点。
若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR利差超过35基点，借款人将支付超出部分的利率。
银行若承贷1,200万美元或以上，可获得20个基点的前端费和牵头行头衔；承贷900万-1,100万美元，将获得12个基点前端费和副牵头行头衔；承贷500万-800万美元，将获得6个基点费用。
6月6日之前做出贷款承诺的银行，可获得3个基点的优惠费率。
若动用资金额度不到80%，则有一笔15个基点的承诺费。
在18个月的宽限期后，贷款将按八期每半年不等额偿还：10%(1-4期)和15%(5-8期)。
贷款由一备用信用证担保，并由大统营实业股份有限公司、Ever Splendor Enterprise(香港)、Grand Prosper和母公司Uni-Home Tech提供保证。
贷款除了用作运营资本之外，还将为2009年12月的1.1亿美元五年期贷款进行再融资。当时这笔贷款由Uni-Home Tech和Uni-Splendor借入，利率为120个基点。
银行回复截止日期为6月13日。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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