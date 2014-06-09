投行观点：巴克莱将TC Pipelines 评级由减码上调为表现与同业/大盘一致

港报社评：和解不能损法治，＂未审先赦＂犯大忌--信报4月19日
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
为了大和解，建议大特赦，这是民主党主席胡志伟的构思。特赦论不能不说用心良苦，可是马上惹来一连串问号，这个构思行得通吗？概念站得住脚吗？法治不会受损吗？
民主党主席胡志伟建议特首运用权力，特赦占领行动所有参与者，同时赦免「七警」和退休警司朱经纬，公民党党魁杨岳桥就此认同并附议。建议被形容为「大和解方案」，惟所获得回响，可以说劣评如潮，不仅备受建制阵营批评，泛民阵营内部多持异议，法律界则指为不符合法律精神，有违司法独立原则等。从各方反应看来，有关建议夭折是意料中事。香港确实需要朝野和解，终止内耗空转状态，否则只会继续沉沦；今次胡、杨二人焦头烂额，只是因为太过粗疏草率，期望有心人勿因而气馁，构思提出可行方案和做法，使香港有机会达至真正和解，重回正轨。
美股周一涨183点，港股昨天未能承接上升势头，在复活节长假期后，大市表现低沉，恒指轻微高开后反覆回吐，跌破近期力守的24000点支持位，恒指收报23924点，下跌337点（1.39%），并跌穿50天移动平均线23975点水平。国指昨收报10043点，下滑160点（1.58%），早前力挺大市的重磅股如腾讯（00700）及联通（00762），未有受惠大行唱好，齐齐跟随大市向下，不少中资股亦因北水南下明显缩减而显着下跌。