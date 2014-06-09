重温稿-香港个股：中移动拟收购泰国电讯公司True股份，总对价约68.2亿港元

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路透香港6月9日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周一称，已就认购泰国电讯公司True Corporation 的股份达成协议，总对价约68.2亿港元。
中移动于联交所的公告称，公司同意按每股6.45泰铢（约1.54港元）认购True约44.3亿股普通股。在计入True的配股股份，中移动认购的股份相当于True经扩大后股本的18%。该 认购价格是True最新报价7.45泰铢折价13%。
True计划按每股6.45泰铢向现有股东配发约56.5亿股新股。认购完成后，True现有控股股东卜蜂集团（在中国称为正大集团）仍将为True的单一最大股东。
此外，中移动与True还签订合作备忘录，双方计划在技术和网络建设、采购共享、移动金融以至市场开发等多个领域寻求商业合作机会。
True为泰国唯一的全国性综合电信运营商。据路透稍早的报导称，True是泰国唯一没有外资合作伙伴的移动通信公司，新的投资可以帮助公司进行计划中的区域扩张。
据汤森路透数据，若交易成功，这将是七年来中移动在中国大陆、香港和台湾以外的首次交易。
中移动周一收升0.46%，报75.9港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国一家大型玉米加工企业的一位高管周三称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。
* 美元指数弹离3月末以来最低水平 * 英镑微跌，之前曾飙升至逾六个月高位 * 法国大选和朝鲜局势都令市场担忧 路透东京4月19日 - 美元指数周三弹离三周低位，英镑部分回吐英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求在退欧谈判之前提前举行大选之后录得的涨幅。 特雷莎梅表示，这场选举将“确保强势稳健的领导地位”，而这是磋商退欧条款的需要。英镑随后升至逾六个月最高水准。 美元指数 小升0.1%至99.633，脱离隔夜所及的3月28日以来低点99.465。 英镑兑美元 日内跌0.2%报1.2823，周二一度高见1.2908，为去年10月初以来高位，因投资者纷纷回补空头。 “特雷莎梅举行大选的决定，提振英镑走高，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。 “背景方面，我们仍有可能打压风险人气的朝鲜等问题，另外还有法国大选，”他表示。 美国副总统彭斯周三表示，将与盟国以及中国对朝鲜施加经济和外交压力。上周末朝鲜进行导弹试验，但未能成功。彭斯并称，美国将以“压倒性”的回应