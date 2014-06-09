投行观点：摩根士丹利将雷格梅森 目标价由50美元下调为49美元，评级为表现与同业/大盘一致

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
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路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
* 市场气氛谨慎，E-迷你标普500指数涨0.1%，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.2%，日本股市日经指数跌0.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。