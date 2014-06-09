投行观点：摩根士丹利将雷格梅森 目标价由50美元下调为49美元，评级为表现与同业/大盘一致

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部

路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。