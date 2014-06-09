《即时观点》中国央行再次定向降准落实稳增长

路透北京6月9日 - 中国央行周一宣布，从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

此外，为鼓励财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司发挥好提高企业资金运用效率及扩大消费等作用，下调其人民币存款准备金率0.5个百分点。

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以下为分析师评论：

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

这次的功效跟再贷款是一样的，主要是结构性调整，不属于总量流动性管理手段。此次定向宽松，兼顾了总量和结构调整的需要，对市场情绪的影响却是直接的。对于股市来说，只要是放水，就可以说是利好，对债券而言，此次定向举措有助于中小企业信贷环境改善，有利于中小企业私募债的风险溢价降低。

--国开证券宏观经济分析师 杜征征：

此次定向降准覆盖大约多一半的城商行等等，这个力度还是超出市场预期的，目的很明确就是加强金融服务实体经济。展望未来，我们认为目前看短期全面降准的可能性还不大，且即使国内经济增速跌破7%，可能都难有全面降准，更多或是祭出更趋宽松的货币政策。如果说当前信贷投放对实体经济的扶持力度不理想，我们认为一方面是实体经济需求偏弱，另一方面银行有惜贷的情况，而全面降准只会使银行间流动性水漫金山，却不能定向解决结构性的资金问题。

--中信建投证券宏观分析师 王洋：

央行此举即为政策放松。定向降准范围的扩大， 其实就是总量放松，实际上可以逐步达到整体降的效果，所以也没有太多必要再谈全面降准的问题了。

--中金固定收益研究团队：

初步测算，本次定向降准释放了700到800亿元人民币资金， 与上次定向投放规模接近，未超市场预期。该团队认为债市利好前期已经兑现过，预计明天市场反应有限。

**相关背景**

--中国国务院常务会议于5月30日指出要保持货币信贷和社会融资规模合理增长，并加大“定向降准”措施力度，对符合结构调整、满足市场需求的实体经济贷款达到一定比例的银行适当降低准备金率，同时扩大支持小微企业的再贷款和专项金融债规模。

--中国人民银行在4月25日起下调县域农村商业银行人民币存款准备金率2个百分点，下调县域农村合作银行人民币存款准备金率0.5个百分点，两者分别执行16%和14%的准备金率。 (完)