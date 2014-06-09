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市场报道 | 2014年 6月 9日 星期一 21:35 BJT

美国热股：Chesapeake Energy董事会批准分拆油田服务业务，盘初股价上扬

路透6月9日 - 油气生产商Chesapeake Energy 表示，公司董事会已批准了分拆油田服务业务成为独立公司Seventy Seven Energy Inc (SSE)。Chesapeake股东在2014年6月19日收盘持有的Chesapeake普通股，每14股可取得1股SSE的普通股。

Chesapeake Energy周五收报29.72美元，周一盘初上涨0.67%。(完)
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