版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 9日 星期一 20:32 BJT

投行观点：KBW将BB&T 目标价由38美元上调至41美元，评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。 (编译 张若琪 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐